Di cosa parla DI4RIES su Netflix?

Una nuova serie per adolescenti intitolata DI4RIE uscirà su Netflix il 26 luglio. Se sei curioso di sapere di cosa tratta questo programma, sei nel posto giusto. Abbiamo condiviso la sinossi ufficiale e altro proprio qui sotto!

DI4RIE è una serie originale italiana diretta da Alessandro Celli e scritta da Mariano Di Nardo, Simona Ercolani e Angelo Pastore. Il giovane talentuoso cast comprende Andrea Arru, Liam Nicolosi, Flavia Leone, Sofia Nicolini, Federica Franzellitti, Biagio Venditti, Pietro Sparvoli, Francesca La Cava e Fiorenza Tessari.

Ora, senza ulteriori indugi, ecco la sinossi di DI4RIE!

Sinossi di DI4RIES

La storia segue le vite di otto diversi ragazzi della scuola media Galileo Galilei mentre affrontano le prime cotte, i primi baci, l’amicizia e persino le lotte tra rivali.

La serie per adolescenti è classificata TV-PG, il che significa che contiene materiale che i genitori potrebbero trovare inadatto per la visione dei bambini più piccoli. Gli è stata assegnata questa classificazione in base all’età a causa del linguaggio forte usato da alcuni dei personaggi della serie. Nel complesso, è suggerita la guida dei genitori.

Trattandosi di una serie italiana, gli attori parlano italiano. Quindi assicurati di aver attivato i sottotitoli in inglese quando lo guardi.

Dai un’occhiata all’entusiasmante trailer ufficiale per dare una sbirciatina allo show televisivo!

Nel trailer, vediamo i giovani adolescenti affrontare gli alti e bassi della crescita, che ti riporteranno facilmente ai tuoi giorni di scuola media. Complessivamente, DI4RIE sembra una serie sincera, divertente e piacevole che dovresti aggiungere alla tua watchlist.

DI4RIE arriva su Netflix il 26 luglio alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai la serie per adolescenti?