Di cosa parla Centauro su Netflix?

Il fine settimana è arrivato, il che significa che hai più che abbastanza tempo per sederti e goderti tutti i meravigliosi nuovi spettacoli e film su Netflix. Insieme a Spiderhead e L’ira di Dioil film d’azione e avventura Centauro è anche un nuovo titolo aggiunto al sito di streaming questa settimana.

La versione 2022 ti porterà in un viaggio esilarante da cui non vorrai scendere. Ci sono tonnellate di situazioni ad alto rischio che ti chiederanno cosa faresti se fossi nella stessa barca del nostro protagonista. Ma ci sono anche molte scene romantiche che ti faranno sicuramente sventolare. Questo film ha davvero tutto!

Possiamo andare avanti e avanti sul perché questo film è uno che dovresti guardare questo fine settimana, ma pensiamo che dovresti arrivare a questa conclusione tu stesso. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sul film Netflix Centauro!

Sinossi di Centauro

Centauro segue la vita di Rafa, un talentuoso pilota di nome la cui vita viene improvvisamente sconvolta quando il cartello prende in ostaggio i suoi cari per un debito che hanno.

Per cancellare il debito, il cartello gli incarica di consegnare farmaci importanti all’organizzazione entro due ore. Ma con la strada per la destinazione più pericolosa di quanto avrebbe mai potuto immaginare, si rende conto che ci vorrà molto più della velocità per salvare le vite di coloro che gli sono preziosi.

Cosa farà Rafa in questa corsa contro il tempo? Dovrai sintonizzarti per scoprirlo. Fino ad allora, leggi la sinossi ufficiale tramite Netflix di seguito:

Per cancellare il debito della madre di suo figlio con un cartello, un pilota di superbike diventa un corriere della droga, rischiando le sue possibilità di diventare professionista e mettendo a repentaglio la propria vita.

Oltre ad Àlex Monner, che interpreta il ruolo principale di Rafa, il cast di Centauro include:

David Cruz Barje

Carlos Bardem

Edgar Vittorino

Adrian Garin

Sebastian Ciontescu

Begoña Vargas

La durata del film è di circa 1 ora e 30 minuti. Inoltre, la sua classificazione in base all’età è TV-MA per l’inclusione di scene violente, brevi rapporti sessuali e nudità e un linguaggio forte.

Centauro è uno dei migliori film sul sito al momento, motivo in più per cui dovresti trasmettere in streaming ogni secondo di questo thriller il prima possibile. Vai su Netflix per iniziare a guardare oggi!