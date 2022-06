Di cosa parla Canta 2? (Sinossi del film Canta 2)

Il delizioso sequel animato Canta 2 è una commedia musicale jukebox incredibilmente divertente che i fan di tutte le età possono apprezzare. Ora che sarà un’opzione su Netflix, ecco tutto ciò che gli abbonati devono sapere sul film.

Lo scrittore e regista Garth Jennings torna a fare lo stesso per il sequel del film d’animazione al computer di successo del 2016 che è stato nominato come miglior film d’animazione ai Golden Globe Awards. Il film di follow-up costellato di star con un’eccezionale valutazione di Rotten Tomatoes ha incassato 407 milioni di dollari contro un budget di 85 milioni di dollari e ha finito per essere il decimo film di maggior incasso del 2021 e il film d’animazione di maggior incasso del 2021.

Il ritorno di doppiatori e centrali elettriche per il film Canta 2 includono Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll, Jennings, Peter Serafinowicz, Jennifer Saunders e Nick Offerman. I nuovi arrivati ​​​​del super sequel includono i talenti di Bobby Cannavale, Spike Jonze, Pharrell Williams, Halsey, Chelsea Peretti, Letitia Wright, Eric André, Adam Buxton e Bono.

La proprietà di successo di Illumination e Universal Pictures continua a stupire con ogni iterazione e sarà interessante vedere dove andrà il franchise dal secondo emozionante film. Per adesso, Canta 2che ha una durata ragionevole di 110 minuti, arriverà su Netflix il 22 giugno 2022 ed ecco cosa comporta la narrativa divertente.

Canta 2 sinossi

Canta 2 ha l’ambizioso koala Buster Moon è tornato in azione con il suo cast stellare di talentuosi artisti di animali, e stanno cercando di andare alla grande nel loro prossimo atto. Questa volta, Buster sta cercando di lanciare lo spettacolo teatrale più abbagliante che avrà luogo nella prestigiosa e favolosa capitale mondiale dell’intrattenimento.

Ma niente di questa epica è mai facile, e c’è un grande ostacolo che Moon e i suoi amici dovranno superare per realizzare pienamente il loro sogno. Dovranno convincere la rockstar più solitaria, Clay Calloway, a unirsi a loro sul palco per l’occasione speciale.

Ecco la sinossi ufficiale di Canta 2 tramite Google:

Il can-do koala Buster Moon e il suo cast stellare di artisti di animali si preparano a lanciare uno stravagante spettacolo teatrale nella scintillante capitale mondiale dell’intrattenimento. C’è solo un intoppo: deve trovare e convincere la rockstar più solitaria del mondo a unirsi a loro. Quello che inizia come il sogno di successo di Buster diventa presto un ricordo emotivo del potere della musica di guarire anche il cuore più spezzato.

Canta 2 trailer

Ecco il trailer ufficiale di Sing 2.

starai a guardare? Canta 2 su Netflix?