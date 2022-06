Di cosa parla Cafe Minamdang su Netflix?

Un nuovo K-Drama intitolato Caffè Minamdang sarà presentato in anteprima su Netflix il 27 giugno e devi sapere tutto quello che c’è da sapere prima che esca!

Caffè Minamdang è una serie originale sudcoreana creata da Park Hye-jin, Ko Jae-hyun e Yun Ra-young. È un adattamento televisivo del romanzo web intitolato Minamdang: Nota sul caso dello scrittore Jung Jae-ha. Il cast comprende l’ex star del K-Pop Seo In-guk, Oh Yeon-seo, Kwak Si-yang, Kang Mi-na, Kwon Soo-hyun e molti altri.

Come la maggior parte delle serie coreane rilasciate su Netflix, i nuovi episodi di Caffè Minamdang sarà abbandonato settimanalmente. Puoi aspettarti che nuovi episodi vengano visualizzati sul tuo account Netflix ogni lunedì e martedì fino al finale.

Ecco tutto il resto che devi sapere Caffè Minamdang proprio sotto!

Sinossi di Cafe Minamdang

La storia segue Nam Han-Joon, un ex profiler criminale che ora lavora come truffatore in un negozio di indovini chiamato Minamdang. Grazie al suo fascino e alle sue caratteristiche attraenti, Nam Han-Joon è in grado di truffare facilmente i suoi clienti per denaro. Ma Nam Han-Joon non lavora da solo. Ha sua sorella minore, che è un hacker d’élite, e un investigatore privato dalla sua parte. Nel frattempo, il detective Han Jae-Hee lavora per eliminare Nam Han-Joon e la sua attività di truffa.

Ci saranno un totale di 18 episodi della durata di circa 60 minuti ciascuno nella prima stagione. Quindi ci sarà molto da guardare e divertire.

Allo spettacolo è stata assegnata una classificazione per età di TV-MA, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. Il motivo di questa valutazione è dovuto al linguaggio forte usato dai personaggi e al sangue e al sangue. Consigliamo la visione Caffè Minamdang quando non ci sono bambini in giro.

Rimorchio del caffè Minamdang

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima della serie poliziesca!

Il primo episodio di Caffè Minamdang arriverà su Netflix il 27 giugno. Guarderai il K-Drama?