Di cosa parla Boo, Bitch con Lana Condor?

A tutti i Ragazzi l’attrice Lana Condor recita nel ruolo principale di Erika Vu nella miniserie comica Boh, puttana. Se sei curioso di sapere di cosa tratta questo spettacolo, ti abbiamo coperto!

Boh, puttana è una nuova serie originale creata da Tim Schauer, Kuba Soltysiak, Erin Ehrlich e Lauren Iungerich. Potresti avere familiarità con Iungerich come il creatore della serie per adolescenti di MTV Imbarazzante e come co-creatore dell’originale Netflix Sul mio blocco. Ehrlich ha lavorato al fianco di Iungerich Imbarazzante come produttore, e Soltysiak e Schauer erano entrambi sceneggiatori del cortometraggio John F. Kennedy: L’intervista di 60 minuti. Inoltre, lo spettacolo è stato prodotto dalla società di produzione di Iungerich, Crazy Cat Lady Entertainment.

Oltre a Condor, il resto del cast include Zoe Colletti, Mason Versaw, Aparna Brielle, Tenzing Norgay, Jason Genao, Jami Alix, Reid Miller e molti altri.

Non voglio impedirti di guardare Boh, puttana non piu. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco la sinossi ufficiale e altro qui sotto!

Boo, sinossi Puttana

La storia segue una liceale di nome Erika Vu, che è rimasta nascosta per la maggior parte della sua esperienza al liceo. Poi, un giorno, Erika e la sua migliore amica Gia decidono di voler vivere i loro ultimi giorni da anziani vivendo la loro vita migliore, quindi si dedicano a una notte selvaggia. Ma Erika non si aspettava di svegliarsi la mattina dopo come un fantasma.

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center di seguito:

Nel corso di una notte, un liceale, che ha vissuto la sua vita al sicuro sotto il radar, coglie l’opportunità di cambiare la sua narrativa e iniziare a vivere una vita epica, solo per scoprire la mattina dopo… è un fottuto fantasma .

Boh, puttana è stata assegnata una classificazione per età di TV-14, il che significa che potrebbe essere inappropriato per i minori di 14 anni. Ci sono scene di baci, minorenni che bevono, riferimenti sessuali, uso di sostanze e parolacce usate dai personaggi. Quindi i genitori sono fortemente avvertiti.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale qui sotto!

Boh, puttana è disponibile per lo streaming su Netflix in questo momento. Guarderai la miniserie comica?