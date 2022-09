Marilyn Monroe è stata una delle star più famose negli anni ’50 e ’60, e ancora oggi quel nome suscita gli interessi di molte persone. Il suo talento e la sua complicata vita personale hanno portato alla produzione di numerosi documentari e film. L’ultimo è quello di Netflix, bionda.

Il film è interpretato da Ana de Armas come Marilyn Monroe, Adrien Brody come il drammaturgo, Bobby Cannavale come l’ex-atleta, Julianne Nicholson come Gladys, Caspar Phillipson come il presidente, Sara Paxton come Miss Flynn, Toby Huss come Whitey, Rebecca Wisocky come Yvet , Xavier Samuel come Cass, David Warshofsky come Mr. Z, Evan Williams come Eddy, Lily Fisher come Young Norma Jeane (alias Marilyn Monroe) e Dan Butler.

Andrew Dominik è stato sceneggiatore e regista, con l’attore Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner che hanno prodotto il film in uscita. Il film uscirà mercoledì 28 settembre su Netflix.

Con così tanti documentari e film, ti starai chiedendo cos’altro ha da offrire questo progetto. Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Di cosa parla Blonde con Ana de Armas su Netflix?

bionda è una rivisitazione romanzata della vita e della carriera di Marilyn Monroe. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates. Il racconto reinventato ci porta nella vita di Marilyn Monroe, esplorando la divisione tra il suo sé pubblico e privato, dalla sua infanzia instabile come Norma Jeane, attraverso la sua ascesa alla celebrità e i suoi famosi intrecci romantici.

Il trailer rivela alcuni dei momenti iconici dei film dell’attrice, accennando alle sue lotte, e il fatto di essere al centro dell’attenzione del pubblico alla fine l’ha presa. Guarda il video qui di seguito!

Cosa ne pensi del trailer? Guarderai il nuovo film? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

bionda debutterà mercoledì 28 settembre su Netflix.