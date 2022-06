Di cosa parla Blast su Netflix?

Il 28 giugno Netflix rilascerà un film di fantascienza intitolato Disseccato e abbiamo condiviso tutti i dettagli importanti sul film in uscita proprio di seguito.

Disseccato è un film originale norvegese diretto da Martin Sofiedal da una sceneggiatura scritta da Emanuel Nordrum. Sia Sofiedal che Nordrum sono noti per il loro lavoro sui cortometraggi. Sofedal è conosciuto come lo scrittore di cortometraggi Dì ciao e Inesplorato: un’imboscata, fan Film. È stato anche sceneggiatore del film d’avventura La leggenda del pugnale fantasma. Nordrum è meglio conosciuto come lo scrittore dei cortometraggi La cultura e De gales dans.

Sono prodotti Heidenstrom di Miso Film Disseccato e Peter Bose e Jonas Allen hanno firmato come produttori esecutivi. Il talentuoso cast comprende Axel Bøyum, Fredrik Skogsrud, Ingrid Bolsø Berdal, André Sørum, Evelyn Rasmussen Osazuwa, Mathias Luppichini, Eirik Hallert, Ingar Helge Gimle e Rune Temte.

Allora cos’è Disseccato di? Non è un problema per noi. Abbiamo condiviso la sinossi ufficiale e altro di seguito!

Sinossi maledetta

Ispirato al fenomeno UFO norvegese arriva un film di fantascienza su un gruppo di amici d’infanzia che si riuniscono per una partita a laser tag, ma le cose vanno rapidamente a rotoli quando si verifica un’invasione aliena. Fortunatamente per il gruppo di amici, i laser possono uccidere gli alieni, ma sbarazzarsi di tutti loro non sarà un compito facile.

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix di seguito:

Blasted segue gli amici d’infanzia Sebastian (Axel Bøyum) e Mikkel (Fredrik Skogsrud), che si sono riuniti per l’addio al celibato di Sebastian. Mentre Mikkel non è mai maturato oltre il prodigio adolescenziale del laser tag, Sebastian è diventato un maniaco del lavoro ossessionato dalla carriera che sta usando la festa per scherzare con un potenziale cliente. Ma quando l’addio al celibato si imbatte a capofitto in un’invasione aliena, tocca a Mikkel e Sebastian riunirsi come l’insolente duo lasertag che erano una volta e reagire.

Guida ai genitori distrutta e classificazione per età

Il film è classificato TV-MA, il che significa che è solo per un pubblico maturo. Il motivo di questa classificazione in base all’età è perché verranno mostrati alcuni contenuti che molti genitori riterrebbero inappropriati che i bambini più piccoli guardino. Alcuni dei contenuti inappropriati includono violenza grave, uso di varie armi come pistole, scene di baci e consumo di alcol. Ci saranno anche molte scene intense e spaventose e parolacce usate da alcuni dei personaggi. Disseccato è sicuramente un film che dovresti guardare quando non ci sono bambini in giro.

Rimorchio fatto esplodere

Guarda il trailer ricco di azione del film qui sotto!

Disseccato farà il suo sbarco su Netflix il 28 giugno alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai il film di fantascienza?