Di cosa parla Bellezza selvaggia?

Il 12 maggio, una nuova serie drammatica intitolata Bellezza selvaggia farà il suo arrivo su Netflix. Una volta che scoprirai di più sul prossimo spettacolo originale, vorrai sicuramente vederlo!

Bellezza selvaggia è una serie televisiva sudafricana creata da Lebogang Mogashoa. Denny Y. Miller, Thati Pele e Rea Rangaka hanno diretto la serie da sceneggiature co-scritte da Mogashoa, Nelisa Ngcobo e Neo Sibiya.

Il cast incredibilmente talentuoso include Rosemary Zimu, Dumisani Mbebe, Nthati Moshesh, Angela Sithole, Jesse Suntele, Nambitha Ben-Mazwi e Oros Mampofu.

Bellezza selvaggia metterà sicuramente gli spettatori in una corsa da brivido dall’inizio alla fine. Ma prima di immergerti e iniziare a guardare l’intera prima stagione, vogliamo assicurarci che tu sia ben informato su ciò che guarderai. Di seguito, troverai il Bellezza selvaggia sinossi ufficiale e molto altro!

Sinossi di La bellezza selvaggia

La storia segue una donna di nome Zinhle Manzini, che dopo aver sofferto per un tragico passato, intraprende un viaggio per trovare e vendicarsi della famiglia ricca e potente che le ha causato il male. Ma durante il processo di vendetta, persone innocenti vengono danneggiate, rendendo la missione di vendetta di Zinhle complicata e complicata.

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center proprio di seguito:

Quindici anni fa, Don e Grace Bhengu testarono un prodotto tossico su un gruppo di bambini che vivevano per strada. Ora uno dei due sopravvissuti, Zinhle Manzini, torna in cerca di vendetta. Zinhle diventa la forza invisibile che svela i segreti di famiglia, guidando i Bhengus lungo un sentiero di distruzione. Ma le persone innocenti vengono ferite lungo la strada, mentre l’oscurità di Zinhle minaccia di consumarla. Zinhle deve decidere se vuole giustizia o pura, fredda vendetta.

Guida ai genitori di Savage Beauty e classificazione in base all’età

Bellezza selvaggia è classificato TV-MA, quindi solo un pubblico maturo dovrebbe guardare la serie. Gli è stata assegnata una valutazione TV-MA a causa dei contenuti mostrati nello spettacolo che molti genitori considererebbero inappropriati per i bambini più piccoli. Alcuni dei contenuti inappropriati includono violenza, linguaggio forte, alcol e contenuti sessuali. Di conseguenza, la serie drammatica potrebbe non essere adatta a bambini di età pari o inferiore a 17 anni.

Dai un’occhiata all’emozionante trailer ufficiale per essere pompato per l’uscita dello spettacolo su Netflix!

La prima stagione è composta da sei episodi in totale. Non si sa quanto durerà ogni episodio, ma speriamo che durino più di 30 minuti per compensare il conteggio degli episodi brevi.

Bellezza selvaggia arriverà su Netflix il 12 maggio alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai la serie drammatica?