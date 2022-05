Non so voi, ma quando mi preparo per sedermi e guardare una dolce commedia romantica, voglio un bicchiere di vino (e probabilmente qualcosa di dolce) per accompagnare il mio orologio. Quindi cosa potrebbe esserci di meglio di una commedia romantica che combina il meglio di entrambi i mondi? Il film in uscita di Netflix Un abbinamento perfetto fa proprio questo.

I fan di Victoria Justice sono felici di vedere l’attrice di Tori Vega tornare in azione con un film dolce e piacevole. Se vuoi rilassarti, distenderti e aprire una bottiglia di pinot fresco, nessuno ti fermerà, men che meno l’ultimo personaggio di Justice, Lola, un dirigente di vendita di un’azienda vinicola con sede a Los Angeles.

Curiosità: questo film segna la terza volta che Justice interpreta un personaggio di nome Lola, vedete Zoey 101 e Ottieni Scoiattolo (un ruolo di doppiatore, ma comunque).

Per chi è incuriosito da una commedia romantica con due persone di bell’aspetto come Justice e Sesso/Vita rubacuori Adam Demos, continua a leggere per scoprire esattamente cosa Un abbinamento perfetto parla di e cosa ci si può aspettare dal film.

Se i film piacciono Innamorato che cade e Amore, garantito ti ha fatto appello, allora Un abbinamento perfetto dovrebbe fare al caso tuo dato che tutti e tre i film sono stati scritti da Hilary Galanoy ed Elizabeth Hackett.

Di cosa parla A Perfect Pairing con Victoria Justice?

Come accennato, Justice interpreta un dirigente delle vendite di un’azienda vinicola, ma Lola aspira ad avviare la propria azienda. Lascia il lavoro e prenota un volo per l’Australia nella speranza di far atterrare il suo primo grande cliente, Vaughn Family Wines.

Conosciuta per la sua sensibilità rurale e per il prospero allevamento di pecore, Lola cerca di dimostrare di essere attrezzata per gestire l’attività. Dal momento che è ancora un’azienda alle prime armi, la famiglia Vaughn è comprensibilmente preoccupata all’idea di entrare in affari con lei all’inizio.

Lola prende l’iniziativa per mostrare loro che ha quello che serve per gestire il lavoro accettando una posizione di volontaria come bracciante agricolo dove stringe amicizia con il bel capostazione Max (Demos).

Dai un’occhiata alla nascente storia d’amore tra Max e Lola nel trailer qui sotto:

Ecco il logline effettivo di Netflix:

Per ottenere un cliente importante, un dirigente di un’azienda vinicola di Los Angeles (Victoria Justice) si reca in un allevamento di pecore australiane, dove finisce per lavorare come bracciante di ranch e scatenarsi con un rude locale (Adam Demos).

Un abbinamento perfetto inizia lo streaming questo giovedì, 19 maggio, in esclusiva su Netflix.