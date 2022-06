Di che razza è il cane Cupcake in Man vs Bee?

Man vs Bee di Netflix segnala il ritorno di Rowan Atkinson sui nostri schermi dopo che la leggenda della commedia si è fatta un nome in artisti del calibro di Blackadder, Johnny English e Mr Bean.

Mentre l’attore 67enne potrebbe essere l’attrazione principale in Man vs Bee, lo spettacolo è probabilmente rubato dal co-protagonista canino di Rowan Atkinson, Cupcake il cane.

Il cane che ruba la scena ha conquistato il cuore di molti fan, ma cosa sappiamo di Cupcake: che razza di cane è e com’è stato il processo di ripresa di Man vs Bee?

Le buffonate di Cupcake in Man vs Bee

Man vs Bee è volato su Netflix venerdì 24 giugno 2022 e mentre la serie potrebbe avere come protagonista Rowan Atkinson, è Cupcake il cane a rubare la scena.

Il cane dispettoso è pronto a creare problemi mentre riesce a farsi strada nella biblioteca della casa dove inizia a saltare attraverso i mobili e strappa diverse pagine da un inestimabile manoscritto miniato.

Con l’avanzare degli episodi, Cupcake ha un incontro con il gatto del vicino prima di procedere a mordere il sedere di Trevor, facendo cadere la sfortunata house sitter a faccia in giù nella cacca di Cupcake.

Non è tutto divertimento e giochi per il cane, tuttavia, poiché uno degli sforzi di Trevor per fermare l’ape invasiva lo vede fumigare Cupcake per errore (il vero cane non è stato usato per questa scena) che porta a una videochiamata molto imbarazzante con il la proprietaria del cane, Nina.

Di che razza è Cupcake in Man vs Bee?

In Man vs Bee, Cupcake è interpretato da un incrocio di collie-barboncino di nome Pixel.

Secondo un comunicato stampa di Netflix, il barboncino collie di sei anni è stato fornito da Gerry e Cathy Cott di AZ Animals che addestrano animali per tutti i tipi di progetti cinematografici, da pubblicità e programmi TV a lungometraggi.

Prima delle riprese, Pixel e la sua allenatore-proprietaria, Rosie Ison, hanno trascorso 12 settimane di pre-produzione esercitandosi sulle varie acrobazie richieste, utilizzando storyboard per tracciare i vari compiti che avrebbe dovuto svolgere.

“Abbiamo preso in considerazione oltre due dozzine di candidati, ma alla fine abbiamo presentato Pixel solo con un casting tape di lei che svolgeva alcuni dei compiti richiesti”, ha spiegato Gerry Cott. “Il segreto è scegliere un cane che sia il più vicino possibile per temperamento e carattere al personaggio del cane che è scritto, e anche un cane capace del tipo di precisione di cui Rowan aveva bisogno”.

“Pixel è giocosa, piena di energia e molto concentrata sui suoi giocattoli, con un entusiasmo infinito per i giochi e una grande intelligenza emotiva”, ha continuato Gerry. “Le azioni di Cupcake sullo schermo sono tutte comportamenti canini molto normali, solo con il volume alzato a 11 – la sua energia sconfinata e, oserei dire, il suo entusiasmo spietato sono evidenti fin dall’inizio. La mia sfida più grande è stata semplicemente starle dietro!”

Rowan Atkinson discute di lavorare con Cupcake

Parlando con la British Comedy Guide prima dell’arrivo di Man vs Bee, Rowan Atkinson ha discusso di com’era condividere le sue scene con Cupcake e ha dettagliato il processo di ripresa coinvolto.

“Il cane era difficile, come spesso lo sono i cani: molto ben addestrato, molto dolce”, ha detto l’attore. “Ma immagino che sia legato all’addestramento molto rigoroso e ripetitivo che i cani devono affrontare per fare le cose straordinarie che fanno: sono facilmente scoraggiati”.

“Improvvisamente, c’è un forte scoppio, o qualcuno entra dalla porta nel modo sbagliato o qualcosa del genere. E poi all’improvviso, per due ore, non puoi girare con loro, ha spiegato. “Stai pensando, “dovremmo sparare al cane in queste due ore, cos’altro possiamo sparare?” e all’improvviso, il programma delle riprese va fuori dalla finestra. Quindi a volte è stato difficile.

Man vs Bee è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 24 giugno 2022.

