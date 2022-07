Dhanush ha posto una domanda adorabile a ogni membro dell’equipaggio

Secondo quanto riferito, l’attore Dhanush ha posto una domanda adorabile a quasi tutti i membri della troupe di The Grey Man che è riuscito a trovare.

Che tu sia in giro per questo fine settimana o che tu stia trascorrendo il venerdì sera seduto davanti alla TV, Netflix ha portato a tutti noi un nuovissimo film d’azione dei fratelli Russo, The Grey Man.

Il pubblico indiano è particolarmente entusiasta di vedere in streaming il film diretto da Ryan Gosling e Chris Evans poiché presenta l’unico e unico Dhanush nei panni di Avik San, un assassino noto come The Lone Wolf.

Tuttavia, si scopre che non solo Dhanush aveva una domanda scottante per il team di produzione di The Grey Man, ma ha anche assunto il ruolo con un forte senso di responsabilità per il talento indiano.

Dhanush aveva una domanda scottante per l’equipaggio

Mentre la stragrande maggioranza dei fan del cinema tamil saprà chi è Dhanush, sembra che l’attore inizialmente non fosse sicuro di come i fratelli Russo sapessero chi fosse.

Parlando a un evento di screening mercoledì, riportato tramite The Hindustan Times, Dhanush ha notato come “Ad essere onesto, sono rimasto molto sorpreso che sapessero di me” e ha aggiunto come ha fatto una domanda adorabile a qualsiasi membro dell’equipaggio di The Grey Man con cui ha parlato :

“Ogni volta che ho avuto una conversazione con uno qualsiasi del team, c’erano molti protocolli Covid-19, quindi ricevevamo chiamate zoom e ci dicevano che devi fare un test lunedì, poi mercoledì e poi venerdì tipo di cose . E poi mi dicevo, ‘haan haan… come fanno i Russo a sapere di me? Sarebbero tipo “non lo sappiamo”. E poi entrerà la squadra degli stuntman, mi insegneranno che devi fare questo e questo. Sarò tipo, ‘haan haan… come fanno i Russo a sapere di me?’ È andato avanti e avanti e sono rimasto molto sorpreso”. – Dhanush, tramite The Hindustan Times.

Dhanush ha poi aggiunto come “ho fatto a tutti quella domanda tranne loro” a cui Joe Russo ha rivelato che stavano guardando le sequenze d’azione di Dhanush da altri ruoli.

Parlando di come hanno trovato la superstar indiana, Joe Russo ha detto durante l’evento: “Abbiamo avuto alcune sequenze d’azione con Dhanush in testa e ricordo di averlo guardato dopo la terza e di aver detto: ‘Perché non chiediamo a Dhanush di fai questo.'” Secondo quanto riferito, entrambi i fratelli avrebbero poi detto insieme “facciamolo”” e hanno notato all’adorabile domanda di Dhanush che “Beh, ora lo sai”.

La pressione di un progetto Russo Bros pesava pesantemente

Considerando la portata e il successo dei film di Avengers, la pressione di lavorare con i fratelli Russo ha sicuramente pesato sulle spalle di Dhanush all’inizio della produzione.

Tuttavia, Dhanush ha recentemente rivelato a The Indian Express come quella pressione fosse in realtà una parte fondamentale della sua motivazione per il ruolo, sottolineando come avesse la responsabilità di mostrare l’incredibile talento emergente dall’India.

“Non ero per niente nervoso. Sentivo di avere una responsabilità, ora che l’Occidente sta guardando i talenti dall’India, ho sentito che dovevo fare in modo che arrivassero per più talenti da qui, quella era l’unica cosa che avevo in mente. Altrimenti non ho sentito alcuna pressione. Lavorare con i fratelli Russo è stato un processo davvero semplice e fluido. Ti parlano dei personaggi e ti rendono tutto così facile. È stato davvero divertente lavorare con loro”. – Dhanush, tramite The Indian Express.

Dhanush era il padre più figo di sempre, ma i suoi figli hanno rubato la scena

Poiché The Grey Man è un blockbuster globale, il film ha avuto diverse tappe della sua campagna di pubbliche relazioni, culminata per il pubblico indiano in occasione dell’evento speciale in anteprima a Mumbai.

Lì, sull’iconico tappeto rosso, Dhanush è stato messo in ombra dai suoi due figli: postando sui social media, “Quando ti rendi conto che ti hanno completamente rubato lo spettacolo ❤❤❤ Alla premiere di #TheGrayMan con Yathra e Linga”.

Dhanush avrebbe poi rivelato come portare i suoi figli alla premiere sia stata una decisione difficile, ma utile.

“Sono il papà più cool del mondo, tutti i fine settimana. Hanno adorato il film. Erano molto eccitati. Erano davvero rilassati e alla moda. Mi hanno sorpreso perché ero molto nervoso. Sono molto fiducioso davanti alla telecamera, ma mi sento molto a disagio nel fare tutto il resto. Hanno adorato l’intera esperienza e per me significava il mondo che erano lì. ” – Dhanush, tramite News18.

Avrebbe poi rivelato come “È stato eccitante per me, ma ero molto nervoso pensando al tappeto rosso”.

“Sebbene fossero così fantastici a giocare sui loro telefoni cellulari, per me significava che erano al mio fianco. C’è sempre una prima per tutto ed è stato il mio primo progetto a Hollywood, e non sarebbe potuto essere più grande di così. Averli accanto a me significava tutto”. – Dhanush, tramite The Indian Express.

