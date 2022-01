Dexter tornerà su Netflix? Ecco cosa sappiamo

Prima di essere Joe Goldberg, il serial killer preferito d’America era Dexter. Ha due lavori: risolvere il crimine di giorno e uccidere persone di notte. Sembra che abbia molto nelle sue mani. Lo spettacolo è andato in onda con successo dal 2006 al 2013 su Showtime. Il thriller poliziesco con Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan ha recentemente avuto un seguito, intitolato Dexter: New Blood. È sviluppato da Clyde Phillips e diretto da Marcos Siega. Scopriamo insieme se la nuova serie è disponibile per la visione su Netflix.

Dexter: New Blood su Netflix?

La lunga attesa di nove anni è terminata quando Dexter è tornato con la nuova stagione. La nuova stagione è stata presentata in anteprima su Showtime il 7 novembre 2021. Questa stagione avrà in particolare dieci episodi diretti da Marcos Siega, che ha già diretto gli episodi precedenti. Per quanto riguarda i rapporti, la serie TV non arriverà su Netflix. Ma, non si sa mai, potrebbe apparire su Netflix e sarà un piacere per gli abbonati.

Dexter era su Netflix l’anno scorso. Ma alla fine del 2020 tutte le stagioni di Dexter sono state rimosse.

La star di Dexter: New Blood

Dexter: New Blood avrà un cast simile nelle passate stagioni. Michael C. Hall prenderà nuovamente il posto di Dexter Morgan e Jennifer Carpenter interpreterà il ruolo della sorella di Dexter, Debra Morgan. Ci saranno molti volti nuovi con nuovi ruoli. Altri cast includono Jack Alcott come Harrison Morgan / Randall, Julia Jones come Angela Bishop, Johnny Sequoyah come Audrey, Alano Miller come Logan, Clancy Brown come Kurt Caldwell, Jamie Chung come Molly, Frederic Lehne come Edward Olsen, Oscar Wahlberg come Zach, e Michael Cyril Creighton nel ruolo di Fred Jr.

Tutto quello che devi sapere sulla trama

Dopo 10 anni, Dexter torna con una falsa identità, Jim Lindsay, e finge anche la sua morte. La sinossi ufficiale di Showtime recita: “Dexter sta abbracciando la sua nuova vita, ma eventi inaspettati nella comunità provocano il suo Dark Passenger.Con le relazioni amorose e la nuova avventura, la brama di amore di Dexter si manifesterà in modo più luminoso. Ha viaggiato in tutto il paese da Miami, Florida, a Iron Lake, New York. Ma cambiare posto non sempre promette che cambierà la persona. Dexter sarà sempre un assassino a sangue freddo.

