Devotion è interpretato da Jonathan Majors su Netflix? (dove guardare)

Il film di 138 minuti Devozione ha ricevuto ottime recensioni da quando è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival. Dopo aver considerato il suo significativo successo di critica, sembra saggio presumere che l’intera vicenda sia senza dubbio uno sforzo cinematografico ideale da vivere dall’inizio alla fine. Ma gli abbonati Netflix possono entrare nell’epico dramma di guerra d’azione con un serio potere da star nella cabina di pilotaggio?

Il lungometraggio diretto da JD Dillard è basato sull’affascinante storia raccontata nel libro Devozione: una storia epica di eroismo, amicizia e sacrificio scritto dall’autore Adam Makos nel 2015. Il film di guerra storico davvero avvincente e profondamente commovente segue gli ufficiali della marina Tom Hudner e Jesse Brown mentre rischiano la vita e diventano eroi della Marina durante i loro sforzi eroici nella guerra di Corea.

Jonathan Majors, che interpreta Jesse Brown in Devotion, ha reso nota la sua presenza in Paese di Lovecraft. Continua ad aggiungere al suo impressionante curriculum ruoli in Creed III, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e Vendicatori: la dinastia Kang. Protagonista accanto a lui è In alto: Pistola: Maverick protagonista Glenn Powell nel ruolo di Tom Hudner.

Il resto del cast è composto da persone di talento come Joe Jonas, Christina Jackson, Thomas Sadoski, Serinda Swan e Daren Kagasoff. Inoltre, la sceneggiatura del film ben realizzato con colonne sonore impressionanti su Rotten Tomatoes è stata scritta da Jake Crane e Jonathan A. Stewart.

Devotion è disponibile su Netflix?

Chiunque si abboni alla potenza dello streaming dovrebbe immediatamente abbassare le proprie aspettative di alto livello ed espellere rapidamente ogni speranza di guardare questo film brillantemente realizzato. Devozione non è ancora disponibile su Netflix, ma poiché è un film della Sony, alla fine lo sarà.

Fortunatamente, ci sono molti film militari basati su eventi reali. Alcuni titoli esilaranti disponibili per lo streaming ora includono Mossul, L’assedio di Jadotvillee Castello di sabbiaper dirne alcuni.

Quando sarà Devotion su Netflix?

È difficile dire con precisione quando Devozione arriverà su Netflix perché finora i film della Sony sono stati un po’ dappertutto. Arriverà nel 2023 ad un certo punto, si spera entro la prossima estate.

Dove puoi trasmettere in streaming Devotion

Devozione è disponibile nei cinema.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: