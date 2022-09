Devil in Ohio, I Am a Killer e altro ancora

Buon settembre! Un nuovo mese significa nuovi programmi Netflix e uscite di film di cui entusiasmarsi. Solo il 1 settembre, lo streamer ha pubblicato 44 spettacoli e film, diversi nuovissimi ma anche molti vecchi preferiti. L’elenco dei nuovi spettacoli di questa settimana include Devil in Ohio, falsi, datati e correlati e altro ancora.

Per tutto settembre, Netflix ha un enorme elenco di nuove uscite da non perdere. Non perdere alcuni fantastici nuovi film, tra cui Io tempo, sono venuto da, e Amore in Villa.

L’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix è pieno di fantastici programmi da non perdere. Molti di questi titoli sono nell’elenco da molte settimane, quindi sai che vale la pena guardarli, da non perdere Echoes, Partner Track, The Sandman, High Heat, Virgin River, e Mo.

I migliori nuovi programmi Netflix del 3 settembre 2022

Di seguito sono riportati alcuni grandi spettacoli degni della tua abbuffata del fine settimana.

Diavolo nell’Ohio

Diavolo nell’Ohio è una serie limitata originale che è stata rilasciata su Netflix il 2 settembre e si basa sul romanzo di Daria Polatin, ispirato a eventi reali. La serie segue la psichiatra Suzanne Mathis che ospita un evaso da una setta di recente nella sua casa. L’arrivo della ragazza mette in pericolo la vita di Suzanne e gli ettari della sua famiglia.

La serie limitata vede protagonisti Emily Deschanel, Sam Jaeger, Gerardo Celasco, Madeleine Arthur, Xaria Dotson, Alisha Newton e Naomi Tan.

I Am a Killer Stagione 3

La terza stagione della docuserie Sono un assassino esamina sei nuovi casi di prigionieri condannati per omicidio. Questa serie offre una visione senza precedenti delle menti di assassini nella vita reale con testimonianze di assassini in prima persona e accesso privilegiato ai sistemi carcerari. Ciascuno degli assassini presenti viene condannato a morte o all’ergastolo. La serie esplora i loro crimini dal punto di vista di pubblici ministeri, avvocati difensori, investigatori, amici e parenti delle vittime.

Falsi

La nuova serie originale Netflix Falsi segue due migliori amici che creano, per caso, uno dei più grandi imperi di falsi ID del Nord America. Raccontata dal punto di vista di ogni ragazza, la serie segue la loro ascesa, dove acquisiscono più cast di quanto sappiano cosa fare con la loro caduta, dove finiscono per essere attaccati dai federali. Falsi è una commedia drammatica che mostra la lealtà del migliore amico c’è solo durante i bei tempi, ma quando le cose peggiorano, nessuno dei due è leale.

Compra la mia casa

Nella nuova serie di realtà Compra la mia casa, i proprietari di case presentano la loro proprietà al CEO di Redfin Glenn Kelman, al CEO di Corcoran Group Pamela Liebman, al Linebacker della NFL Brandon Copeland e al magnate degli investimenti immobiliari Danisha Wrighster, sperando di convincere uno di loro ad acquistare la casa. Presentata dalla giornalista e stilista Nina Parker, la prima stagione di sei episodi vede i proprietari di case in possesso di proprietà eccezionali e spesso uniche che utilizzano storie commoventi per negoziare la vendita delle loro case.

Datato e correlato

Gli ultimi reality show di appuntamenti, Datato e correlato accoppia i fratelli per aiutarsi a vicenda a trovare l’appuntamento perfetto. Questa serie sembra che potrebbe andare in due modi, essendo il modo migliore per trovare un appuntamento utilizzando l’aiuto di qualcuno che conosce il vero te o il peggio, collaborando con la persona che ti chiamerà per tutti i tuoi difetti . Ad ogni modo, dovrebbe essere una visione divertente nel mondo dei reality show di appuntamenti.

Quali nuovi programmi Netflix sei più entusiasta di abbuffarti questo fine settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto!