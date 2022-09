Devil in Ohio è stato rinnovato per la stagione 2 su Netflix?

Potresti sentirti a tuo agio sul divano quando inizia, ma gradualmente ti ritroverai a scivolare sul bordo del tuo sedile e rimanere lì mentre si intensifica.

Le faccende domestiche e il sonno potrebbero semplicemente passare in secondo piano poiché ti senti arrendersi a un’abbuffata essenziale. Per molti, questo catturerà la loro esperienza trascorsa guardando Devil in Ohio.

Creato da Daria Polatin e basato sul suo libro omonimo, il thriller poliziesco americano sceglie magistralmente numerosi generi ed è stato presentato al pubblico venerdì 2 settembre 2022.

I primi episodi ti avvolgono senza sforzo e quando le cose si concludono, potresti voler trascorrere più tempo con questi personaggi. Tuttavia, le cose non vanno sempre così bene quando i pensieri si rivolgono a Devil in Ohio stagione 2…

Diavolo nell’Ohio © Netflix | Ricardo Hubb

Devil in Ohio è stato rinnovato per la stagione 2?

No, Netflix né i creatori hanno rinnovato Devil in Ohio per la stagione 2 perché il progetto è stato annunciato come una serie limitata.

Tenendo conto di ciò, gli scrittori sono stati in grado di adottare un approccio “unico” al materiale e di offrire al pubblico una conclusione soddisfacente, sebbene certamente piuttosto ambigua, che non ha necessariamente bisogno di essere ampliata.

Tutti e otto gli episodi sono stati presentati in anteprima contemporaneamente e, così com’è, non c’è motivo di anticipare episodi aggiuntivi.

ATTENZIONE: SPOILER PER IL FINALE AVANTI

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ora guarderò Devil in Ohio su REPEAT. Questo è tutto. Se ti piacciono i thriller, i cult e il crimine, questa è la serie che fa per te. Su Netflix! — Cristallo 💻 (@Crystalmarisaxo) 2 settembre 2022

Visualizza Tweet

‘Ho abbracciato il finale’

Emily Deschanel (che interpreta la dottoressa Suzanne Mathis) ha recentemente parlato con Collider del finale della serie e le è stato chiesto come si è sentita quando l’ha letta:

“Mi è piaciuto perché non l’avevo previsto. Ho pensato che fosse una sorpresa e adoro le sorprese… È stata una svolta davvero interessante e mi è piaciuto. Ho pensato che fosse affascinante anche per il personaggio di Mae e per quello che sta facendo. Aggiunge un altro livello di dove provengono la sua spinta e il suo istinto e cosa sta facendo veramente, e poi mi fa ancora più domande.

Ha continuato: “Perché l’ha fatto? Suzanne l’avrebbe perdonata? È molto possibile. Non vede tutto completamente. C’è davvero un’ombra lì che lei non vede. Ma ho abbracciato il finale. L’ho trovato soddisfacente, ma non so se tutti lo troveranno soddisfacente”.

Emily fa notare che il finale “non è così finale, pulito e pulito come alcune persone potrebbero volere”, motivo per cui i fan sono curiosi di vedere una seconda stagione”. La conclusione doveva semplicemente essere alquanto ambigua e generare discussione.

diavolo nell’Ohio | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11181 diavolo nell’Ohio | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/ScEl_smzT3A/hqdefault.jpg 1089670 1089670 centro 13872

Cerchi qualcosa di simile?

Se hai corso attraverso Devil in Ohio, non farti prendere dal panico. Netflix consiglia una serie di film e programmi simili attualmente in streaming:

Margherite amare

Inganno

Echi

Segreti di famiglia

Sono passato

Innocente

Bugie e inganno

Adulti amorevoli

Lo straniero

Sotto il suo controllo

Devil in Ohio è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

Mostra tutto

In altre notizie, Rick and Morty S6 episodio 1: rivelati l’ora di uscita, la data e il conteggio degli episodi