Devil in Ohio è basato su una storia vera? L’ispirazione del thriller Netflix esplorata

Netflix è diventata la casa di avvincenti thriller negli ultimi anni con nuove voci nel genere sempre aggiunte alla libreria del servizio di streaming.

L’ultimo arrivato nella collezione di thriller di Netflix è Devil in Ohio, una serie che racconta la storia di una giovane donna che fugge da una setta satanica e viene accolta da uno psichiatra.

Devil in Ohio condivide molti aspetti con i culti del mondo reale che hanno lasciato gli spettatori a chiedersi se la serie agghiacciante sia basata o meno su una storia vera.

Devil in Ohio data di uscita e anteprima della trama

Devil in Ohio è strisciato su Netflix venerdì 2 settembre 2022.

Con Emily Deschanel e Madeleine Arthur, la serie racconta la storia della psichiatra Dr. Suzanne Mathis che incontra una giovane donna di nome Mae che è arrivata in ospedale con una ferita nodosa sulla schiena.

Dopo aver fallito nel trovare una casa adottiva per Mae, Suzanne accetta di prendersi cura della ragazza da sola, ma con Mae non tutto è come sembra e diventa subito chiaro che un tempo faceva parte di una setta satanica.

La decisione di Suzanne di accogliere Mae nella sua casa non solo minaccia di sconvolgere la vita della sua famiglia, ma la mette anche in pericolo potenzialmente grave.

Diavolo nell’Ohio © Netflix | Ricardo Hubb

Devil in Ohio è basato su una storia vera?

Sì, Devil in Ohio è ispirato a una storia vera, sebbene gli eventi della serie siano stati creati come un’opera di finzione.

La serie di otto episodi è basata sull’omonimo romanzo di Daria Polatin, che funge anche da showrunner della serie.

Parlando al Columbus Dispatch, Polatin ha spiegato come ha avuto l’ispirazione per scrivere il romanzo in primo luogo.

Quando la mia produttrice Rachel Miller ha sentito questa storia vera, avvenuta in Ohio, me l’ha raccontata”, ha detto lo scrittore. “Sapevo che dovevo dirlo. Ho deciso di iniziare con un libro”.

Polatin ha poi spiegato: “Le ossa della storia sono vere e sono accadute, e volevo prenderlo come un punto di partenza.

“È ispirato a fatti realmente accaduti, ma non è un documentario. Questo è solo un diverso tipo di narrazione.

“Per questo, ho sentito che lo sbocco migliore sarebbe stato quello di liberarlo in modo creativo e romanzare i dettagli e lasciarlo prendere una vita propria”.

Tuttavia, a causa della natura delicata dell’argomento, Polatin non è entrato nel dettaglio degli eventi o delle persone coinvolte nella storia vera originale.

Diavolo nell’Ohio © Netflix

La produzione è andata nei minimi dettagli per creare il culto immaginario

Per contribuire a dare a Devil in Ohio quanta più autenticità possibile, il team creativo dietro lo spettacolo è andato a grandi profondità per creare il culto immaginario, il Morningstar.

Secondo Netflix Tudum, la stanza degli scrittori dello show ha passato mesi a costruire la tradizione del culto, scrivendo persino la propria Bibbia – il Libro delle Alleanze – e creando diversi inni che sono stati trasformati in realtà dal compositore della serie Will Bates.

La showrunner Daria Polatin ha persino spiegato alcuni dei retroscena più profondi del culto, dicendo: “Venivano dall’Irlanda, erano agricoltori, vivevano nel West Virginia, i loro raccolti fallivano, [forcing them to move to Ohio].”

Diavolo nell’Ohio © Netflix | Ricardo Hubb

Devil in Ohio è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo la prima il 2 settembre 2022.

