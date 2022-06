Dentro la straordinaria vita di Chris Hemsworth con la moglie Elsa Pataky mentre fa i cameo nel suo nuovo film

Chris Hemsworth, God of Thunder e star della Marvel ha temporaneamente abbassato il martello per fare un cameo nel nuovo film di sua moglie Elsa Pataky.

Pataky recita nel nuovo film Netflix Interceptor, mentre suo marito ha un piccolo ruolo come venditore di nome Jed.

Ma esploriamo anche la loro vita fuori dallo schermo…

La storia d’amore di Chris ed Elsa

Hemsworth e Pataky hanno avuto una lunga storia fino ad ora, i due si sono sposati nel 2010 dopo meno di un anno di frequentazione. Il loro matrimonio ha preceduto la catapulta di Hemsworth alla fama mondiale nel 2011.

Pataky ha raccontato a Vogue Australia nel 2018 delle difficoltà di queste prime fasi del matrimonio “Abbiamo fatto tutto molto rapidamente, non so come siamo sopravvissuti come coppia”.

Ha anche condiviso le difficoltà per raggiungere la fama: “Sono cresciuta con lui e ho sperimentato tutti i suoi successi e cambiamenti, e poi è diventato così grande e l’ho condiviso anche io”.

Sostenersi a vicenda

Come la maggior parte dei matrimoni, Pataky condivide il fatto che la coppia ha avuto alti e bassi, ma i due hanno avuto un lungo matrimonio e condividono l’ammirazione l’uno per l’altro. Pataky ha supportato Hemsworth per tutta la sua carriera e ora sta facendo lo stesso. Hemsworth si è rivolto a Instagram per condividere il supporto, incoraggiando i suoi 54 milioni di follower a vedere sua moglie “prendere a calci in culo”.

Fortezza: Occhio del cecchino | Rimorchio del Regno Unito

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

È chiaro che la coppia condivide più del semplice amore per i film d’azione. Pataky ha detto a Hola che entrambi volevano una grande famiglia. E beh, le azioni parlano più delle parole. Hanno accolto i gemelli Sasha e Tristan nel 2014, due anni dopo la nascita della loro prima figlia India.

Hemsworth e Pataky stanno abbracciando la genitorialità e spesso condividono scorci di vita familiare sui social media. Oltre alla madre, anche i gemelli di Hemsworth adorano Thor.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

È chiaro dai loro profili Instagram che la famiglia ama stare all’aria aperta, entrambi volevano che i loro figli crescessero “nella natura”, motivo per cui si sono accampati a Byron Bay. E mentre l’Australia è più lontana dai lavori di recitazione a Hollywood, Hemsworth ha parlato di voler godersi di più il presente.

Il credito fotografico dovrebbe essere ANGELA WEISS/AFP tramite Getty Images

Sembra che la coppia abbia una vita lunga e felice davanti a sé.

In altre notizie, cosa sono i collegi corinzi? L’elenco delle scuole ha cancellato il debito studentesco