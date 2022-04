Dentro la casa di Marilyn Monroe ora e il suo avvincente passato esplorato

Netflix è diventato sinonimo di documentari e gli abbonati sono stati recentemente invitati a tuffarsi nel ritratto di una delle attrici più iconiche mai vissute.

The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes è ora in streaming sulla piattaforma e punta il suo obiettivo sull’amata star di Hollywood.

Meglio conosciuto per film come A qualcuno piace caldo, I signori preferiscono le bionde, Il prurito di sette anni e molti altri, il pubblico è ossessionato dalla celebrità e dal talento di Marilyn da decenni, molto tempo dopo la sua tragica scomparsa nel 1962 all’età di soli 36 anni.

Una delle cose su cui tocca il documentario è la sua casa, quindi prendiamoci un momento per mettere in luce la casa di Marilyn Monroe e la sua storia.

La casa di Marilyn Monroe è stata acquistata per “mettere radici”

Sebbene Marilyn Monroe abbia vissuto in decine di case nel corso della sua vita, la sua casa al 12305 5th Helena Drive è stata l’ultima in cui ha vissuto e la prima che ha comprato da sola.

È una casa coloniale in stile spagnolo e si trova a Brentwood, un esclusivo quartiere di Los Angeles.

All That’s Interesting riferisce che la casa è stata costruita nel 1929 e l’attrice l’ha acquistata nel 1962 perché il suo psichiatra l’ha incoraggiata a “mettere radici”.

Sebbene abbia vissuto lì solo per sei mesi, era notoriamente molto riservata riguardo alla sua casa. Infatti è stata intervistata dalla rivista Life [per The Guardian] e, quando hanno visitato la sua casa, ha chiesto che non venissero scattate foto.

“Non voglio che tutti vedano esattamente dove vivo, che aspetto ha il mio divano o il mio camino”, ha spiegato ai giornalisti.

Purtroppo, il 5 agosto 1962 il suo corpo è stato scoperto nella sua camera da letto nella proprietà.

Che aspetto ha la casa adesso?

Sulla scia della morte di Marilyn Monroe, la casa è diventata un punto di riferimento culturale per il suo seguito diffuso.

Guardando alla storia della casa dagli anni ’60, l’attrice Veronica Hamel ha acquistato la casa negli anni ’70, mentre il regista Michael Ritchie è stato un altro a trasferirsi nella proprietà.

La casa ha avuto molti proprietari diversi nel corso degli anni ed è stata venduta per $ 5,1 milioni nel 2012 e $ 7,25 milioni nel 2017.

Sebbene la star fosse privata della casa quando la possedeva, c’è un video sul canale YouTube della Marilyn Monroe Collection che presenta un montaggio di video e foto della casa, alcuni presi di recente:

‘Cursum Perficio’

The Spruce riporta che la camera da letto della star si apriva su un patio e un’area piscina e, quando ti viene presentata la casa di otto stanze, vedrai piastrelle incastonate sulla veranda con la scritta “Cursum Perficio”.

Dal latino, questo si traduce in inglese come “fine del mio viaggio” o “ho completato il mio viaggio”.

Il mistero di Marilyn Monroe: The Unheard Tapes è ora in streaming su Netflix.

