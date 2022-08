Dentro il patrimonio netto di Manti Te’o come bufala della fidanzata rivisitata nei docuserie Netflix

Dopo che Netflix ha rivisitato la storia di Manti Te’o e il famigerato scandalo della pesca al gatto, diamo un’occhiata al patrimonio netto e ai guadagni in carriera del linebacker.

Te’o ha fatto notizia sui giornali nazionali e internazionali dopo che una bufala della ragazza ha scosso la comunità sportiva più di dieci anni fa.

Untold: The Girlfriend Who Didn’t Exist è un nuovo episodio della serie Netflix Untold e segue l’avvincente storia del linebacker.

Diamo un’occhiata ai suoi primi anni di vita e ci immergiamo più a fondo nel suo patrimonio netto e nei guadagni in carriera.

Dentro il patrimonio netto 2022 di Manti Te’o

Celebrity Net Worth stima che Te’o abbia un patrimonio netto di $ 3,5 milioni a partire dal 2022. Il linebacker, che ha giocato come free agent, ha accumulato fortuna grazie alla sua carriera calcistica professionale.

Durante il suo periodo con la NFL, ha giocato per importanti club come i San Diego Chargers, i New Orleans Saints e i Chicago Bears.

Nato nel 1991, Te’o ha giocato a football in una scuola privata alle Hawaii e successivamente a football universitario presso l’Università di Notre Dame.

Durante la sua permanenza al college, ha registrato 437 contrasti totali e ha vinto numerosi premi, tra cui il Maxwell Award, il Chuck Bednarik Award e il Butkus Award.

Uno sguardo ai suoi guadagni in carriera

Spotrac, che fornisce una ripartizione dei contratti e degli stipendi, riferisce che Te’o ha firmato un contratto quadriennale con i San Diego Chargers per oltre $ 5 milioni con un bonus alla firma di $ 2.141.768.

Il suo stipendio medio riportato con la squadra era di $ 1.293.105. Il contratto è durato dal 2013 al 2016.

Dal 2017 al 2018, Te’o ha fatto parte dei New Orleans Saints e ha ottenuto un accordo per 5 milioni di dollari per due anni. Nel 2019, il linebacker ha firmato un contratto di un anno con la stessa squadra, anche se non ha giocato per gran parte della stagione.

Te’o è entrato a far parte della squadra di allenamento dei Chicago Bears nell’ottobre 2020 prima che il suo contratto scadesse nel gennaio 2021.

Chi è sua moglie?

Te’o è sposato con Jovi Nicole Te’o. Si è laureata in economia aziendale e management presso l’Arizona University nel 2007.

Secondo quanto riferito, Jovi ha lavorato come specialista del supporto alle vendite ed è appassionato di tutto ciò che riguarda salute, bellezza e fitness. Secondo la sua biografia, è una “futura infermiera iniettatrice” e ha recentemente completato il suo quarto semestre in una scuola per infermieri.

La coppia si è sposata nel 2020 e sono genitori della figlia Hiro. Te’o ha annunciato in una recente intervista che aspettano un secondo figlio.

