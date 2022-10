Dentro Amy Schumer è su Netflix? (dove guardare la quinta stagione)

Per la prima volta dal 2016, Amy Schumer tornerà con nuovi episodi della sua serie comica di sketch vincitrice di un Emmy Award Dentro Amy Schumer. La serie è stata presentata per la prima volta su Comedy Central nel 2013 ed è diventata popolare con la vittoria di Peabody nel 2014 e la vittoria di un Emmy per la serie Outstanding Variety Sketch nel 2015.

Dentro Amy Schumer presenta un formato che include segmenti di cabaret, interviste di strada, sketch, numeri musicali e una porta girevole di guest star familiari. Tina Fey, Selena Gomez, Jerry Seinfeld e altri sono apparsi negli episodi della serie.

Durante l’apice della popolarità dello spettacolo e del rinnovo della quinta stagione, Amy Schumer ha annunciato che la serie si era interrotta. Si è concentrata sui tour e sulla sua carriera cinematografica, sposandosi e avendo un figlio. Il comico recita anche nella serie comica originale di Hulu Vita & Beth.

Infine, Dentro Amy Schumer ha ricevuto la sua prima notizia nel febbraio 2021, quando sono stati annunciati cinque nuovissimi speciali. Tuttavia, quegli speciali alla fine si sono trasformati in cinque nuovissimi episodi. Ma la serie sarà disponibile su Netflix? Ecco dove guardare la serie esilarante!

Dove guardare Inside Amy Schumer

Tutte e quattro le stagioni in corso di Dentro Amy Schumer sono disponibili per lo streaming sia su HBO Max che su Paramount+. La serie è anche disponibile per la visione, il noleggio o l’acquisto su altre piattaforme di streaming come Roku, Amazon Prime e altre.

Dentro Amy Schumer la quinta stagione verrà presentata in anteprima giovedì 20 ottobre su Paramount+ con due nuovi episodi e gli episodi rimanenti verranno rilasciati settimanalmente. Secondo Deadline, la stagione 5 sarà disponibile per la visione anche su Comedy Central in un secondo momento.

Se stai cercando una correzione di Amy Schumer su Netflix, il comico ha tre speciali disponibili per lo streaming sulla piattaforma: 2017 Lo Speciale Pelle, 2019 In crescita, e del 2022 Amy Schumer presenta: Parental Advisory.

Guarda il trailer di Dentro Amy Schumer stagione 5 nel video qui sotto!

