“Degrassi: Next Class” rimarrà su Netflix nonostante il revival di HBO Max

HBO Max è destinato a rivivere Degrassi e diventare la principale casa di streaming anche per le passate stagioni. I fan di Netflix non devono preoccuparsi, tuttavia, è stato confermato Degrassi: Prossima classe non lascerà Netflix.

Degrassi, per chi non lo sapesse, è la serie drammatica per adolescenti originaria del Canada che si autodefinisce “la serie drammatica più longeva nella storia del Canada”. La serie ha debuttato per la prima volta nel 1980 e ha visto numerosi revival e revival nel corso degli anni, sia che si tratti di Degrassi: scuola media, Degrassi, Degrassi: La prossima generazione, o Degrassi Alto.

L’iterazione dello spettacolo da parte di Netflix è arrivata per la prima volta nel 2016 ed è andata in onda per quattro stagioni nel corso di 2 anni per un totale di 40 episodi.

Il 13 gennaio 2022 è stato annunciato un altro riavvio della serie. HBO Max riceverà un riavvio ancora senza titolo che dovrebbe essere rilasciato nel 2023.

Inoltre, è stato annunciato che Degrassi: La prossima generazione troverebbe una nuova casa di streaming su HBO Max (solo negli Stati Uniti per ora) nella primavera del 2022.

Quindi questo potrebbe portarti a chiederti se Netflix potrebbe perdere Degrassi: Prossima classe e la risposta è no. L’Hollywood Reporter conferma che Next Class non è inclusa in nessun accordo HBO Max.

Naturalmente, solo perché non se ne va ora non significa che non potrebbe mai andarsene. Come forse saprai, WildBrain Distribution detiene i diritti dello spettacolo, il che potrebbe significare che hanno scelto di concedere in licenza altrove dopo la scadenza dell’accordo Netflix.

Che fine ha fatto Degrassi: Next Class su Netflix?

Per alcuni fan, speravano che Netflix alla fine ci desse una quinta stagione dello spettacolo. Ormai da anni, l’ufficialità Degrassi il sito web ha avuto Next Class con la didascalia “2016-“, il che implica che potrebbero esserci altri in arrivo poiché tutte le altre voci hanno date di fine.

Il regista frequente della serie, Stefan Brogren, ha confermato ai fan che lo spettacolo era terminato a marzo 2019. È stato cancellato o è appena finito? Questa è davvero la semantica poiché il risultato è in definitiva lo stesso.

Sto lavorando a nuovi registi in questo momento e sono completamente perso a guardare #DegrassiNextClass. Accidenti è così buono! Finito troppo presto. – Stefan Brogren (@stefanbrogren) 7 marzo 2019

Ti terremo aggiornato sul futuro di Degrassi: Prossima classe se qualcosa cambia ma andando avanti, avrai bisogno di un abbonamento HBO Max e uno Netflix per guardare la libreria completa di Degrassi.