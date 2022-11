Deeki Deke parla del nuovo film d’animazione Netflix “The Soccer Football Movie”

Il 9 novembre ha debuttato su Netflix a livello globale il nuovo film d’animazione Netflix Original The Soccer Football Movie con le voci di Zlatan Ibrahimovic, Megan Rapinoe e “Weird Al” Yankovic. Dopo l’uscita del film, wHo avuto modo di parlare con lo scrittore Deeki Deke del nuovo film.

Deke è uno scrittore con sede a Burbank, in California, ed è meglio conosciuto per essere stato coinvolto nell’amata serie di animazione Netflix Original, Lo spettacolo di Cuphead! servendo come capo scrittore.

Il progetto è stato rivelato per la prima volta nell’ottobre 2022 ed è diretto da Mitch Schauer, noto per artisti del calibro di I castori arrabbiati e Marmellata spaziale.

Se stai pensando, “questa è la prima volta che ne abbia mai sentito parlare Il film sul calcio”, allora non saresti solo. Il marketing per questo film di Netflix è stato sotto il radar, per non dire altro.

Cosa c’è su Netflix: puoi parlarci di come è nato The Soccer Football Movie? Quando l’ha ritirato Netflix?

Nel 2018, Netflix voleva realizzare una serie animata sul calcio e mi ha chiesto di proporre un’idea.

Volevano che fosse uno spettacolo d’azione sulle stelle del calcio, ma ho lanciato una storia su un gruppo di ragazzi che devono salvare i loro eroi del calcio, con un sacco di strane commedie e horror. L’ho sviluppato come una serie, l’ho scritto, e poi c’è stato un rimescolamento esecutivo e sembrava che il progetto fosse morto. Ho continuato a fare Lo spettacolo di Cuphead! nel 2019. A metà, il progetto sul calcio ha ottenuto il via libera e ho dovuto riscriverlo rapidamente: quella che era una serie animata in 2D con un set di stelle del calcio si era trasformata in un film CGI con un set completamente diverso di stelle del calcio e un intero nuovo cattivo.

È così difficile realizzare qualcosa di originale, quindi ogni volta che c’è la possibilità di portare avanti un progetto, dai il massimo e cerca di farlo funzionare con ciò che ti viene dato nelle circostanze che ti vengono presentate.

Cosa c’è su Netflix: nel film ci sono diverse grandi star del calcio (Zlatan Ibrahimovic e Megan Rapinoe) + la leggenda Al Yankovic. Com’è stato scrivere per loro e lavorare con loro? Come hanno trovato il processo?

Netflix ha scelto le stelle del calcio con cui voleva lavorare e il loro istinto era perfetto: Zlatan e Megan sono personalità enormi e atleti di talento, ma volevo solo che il film fosse divertente. Fortunatamente, entrambi sono esilaranti: potrebbero facilmente avere una carriera facendo commedie davanti alla telecamera o facendo il doppiaggio.

]Hanno immediatamente ottenuto il tono strano che stavamo cercando. Abbiamo registrato durante il culmine della pandemia, quindi Megan ha dovuto creare una cabina di registrazione improvvisata all’interno di un armadio nel bel mezzo dell’estate. Nonostante il disagio, l’ha buttato fuori dal parco. Entrambi sono così naturalmente divertenti e carismatici che sei ispirato a continuare a fare loro più battute.

Per quanto riguarda “Weird Al”, lavorare con uno dei miei eroi d’infanzia è stato un sogno diventato realtà. Nel film interpreta se stesso, ma una versione accresciuta di se stesso che è uno scienziato genetico, il sindaco della città, un aspirante star del calcio, un famoso neurochirurgo e anche un cattivo masticatore di paesaggi.

La sua interpretazione è così divertente e trova la commedia in ogni respiro – ogni piccola sfumatura e mormorio che fa il suo personaggio è intriso di energia e umorismo. Scrivere per lui è stata una tale gioia perché porta tutto ciò che gli dai in un’altra stratosfera di ilarità. Cresciuto come un ragazzino omosessuale goffo e magro nei boschi della Pennsylvania, ho idolatrato Weird Al per quanto sia autenticamente “strano”, quanto sia fedele a se stesso e quanto non si vergognasse della sua sciocchezza e sciocchezza. La prima volta che l’ho incontrato, ho cercato di esprimere a parole quanto fosse importante per me da bambino e sono stato sopraffatto dall’emozione, cosa che ha capito completamente: ha una tale empatia per i suoi compagni nerd ed è comprensivo e gentile quando ci sente snervando su di lui. È una grande fonte di ispirazione a molti livelli.

C’è un fantastico cast di doppiatori nel film, incluso l’annunciatore sportivo Rob Stone, un altro talentuoso interprete di fumetti: il suo VO durante il gioco culminante non ha prezzo!

Cosa c’è su Netflix: quanto era grande il team che ha lavorato al film e con cosa hai animato?

La squadra era piuttosto piccola: questo non era un film della Pixar o della Sony in cui hai anni per smanettare con gli storyboard. Vorrei che fosse così! Ma abbiamo dovuto muoverci molto rapidamente per finire il film in modo che la sua uscita fosse allineata con la Coppa del Mondo.

Una casa di produzione a Los Angeles ha supervisionato i progetti ed è stato animato in Canada da L’Atelier Animation. Sono uno studio incredibile e hanno infuso questa produzione con un livello di qualità che va ben oltre il nostro basso budget. Non posso dire abbastanza cose positive su L’Atelier e siamo così fortunati che siano stati coinvolti.

Rispetto alla maggior parte dei film e persino ai programmi TV, questa è una produzione a budget molto basso.

Ad esempio, un film in studio come Mitchells contro le macchine costa almeno $ 50 milioni, e quel film è fantastico e l’ho adorato così tanto – ma avevamo circa $ 45 milioni in meno su questo, e va bene!

Dovrei chiarire quando dico budget basso, non intendo che sia un colpo, ho iniziato a scrivere per Troma, quindi amo il budget ridotto e lo vedo come un distintivo d’onore. Avevamo un team di artisti che ci hanno messo molto amore: ogni centesimo è nel film. Sono stato molto fortunato che il regista Mitch Schauer capisca la commedia e abbia una passione per l’horror – non avevo mai lavorato con lui prima, ma abbiamo molte delle stesse influenze ed è assolutamente fantastico.

Cosa c’è su Netflix: hai menzionato pubblicamente che Netflix non ha dato al tuo film molte promozioni in anticipo: puoi speculare sul perché? Netflix ti ha detto in anticipo che non ci sarebbe molto?

Non credo che sappiano cosa fare con la parte della commedia horror: sembrano molto a loro agio nel mostrare le scene di “realizzazione dei desideri” dei bambini che incontrano i loro idoli, ma se lo guardi, i loro idoli stanno effettivamente cercando di ucciderli! Quindi è stato scoraggiante che non volessero appoggiarsi agli elementi più strani, più spaventosi e più interessanti per la promozione.

Ma ho capito: Netflix ha molte cose sul suo servizio per promuovere e commercializzare una commedia horror originale per bambini presenta sfide.

Cosa c’è su Netflix: Mentre ho te, The Cuphead Show! è stato accolto molto bene sia dalla critica che dal pubblico, come ti sei trovato a lavorare su quello show per Netflix?

È stata la squadra migliore con cui abbia mai lavorato e il mio lavoro preferito in assoluto. Darò filo da torcere a Netflix per il suo approccio passivo al marketing, ma la mia esperienza interna al The Cuphead Show è stata incredibile. È stato senza dubbio il miglior lavoro che abbia mai avuto e il gruppo di persone più talentuoso con cui potresti mai sperare di lavorare. Il nostro team esecutivo si fidava davvero di noi e dalla mia posizione non mi sono mai sentito più ispirato in modo creativo e più supportato dallo studio di quando stavo lavorando a quello spettacolo.

Cosa c’è su Netflix: puoi darci qualche anticipazione su cosa aspettarti dalla stagione 3 e qualche indizio su quando arriverà e se sarà l’ultima stagione?

È meglio che ce ne siano di più: ho troppe idee per gli episodi! Spero che ci sia un rinnovo o una continuazione in qualche modo, ma vedremo. I nuovi episodi usciranno il 18 novembre: puoi aspettarti un arco di puntate più alte negli episodi, più pericoli, più Ms. Chalice e due episodi particolarmente sorprendenti che presentano il diavolo come non l’hai mai visto prima.

Il film di calcio sul calcio è ora in streaming su Netflix.

Puoi trovare Deeki Deke attraverso varie piattaforme di social media tra cui Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube.