Decodificare la collana The Grey Man e come il finale dia speranza per il seguito

**Attenzione – Spoiler avanti per The Grey Man**

The Grey Man è stato finalmente rilasciato su Netflix dopo essere stato presentato in anteprima in alcuni cinema selezionati in tutto il mondo.

Il film viene dai fratelli Russo e vede Ryan Gosling nei panni dell’agente delle operazioni nere Court Gentry, alias Sierra Six, contro Lloyd Hansen di Chris Evans.

Diamo un’occhiata a una delle scene chiave di The Grey Man ed esploriamo il finale del film. Se non hai ancora visto il film, questo è il tuo ultimo avvertimento prima di versare alcuni spoiler di seguito.

L’uomo grigio su Netflix

The Grey Man è stato presentato in anteprima su Netflix venerdì 22 luglio 2022.

Basato sull’omonimo romanzo del 2009 di Mark Greaney, il film racconta la storia dell’agente della CIA Court Gentry (Gosling).

Gentry era una volta un killer altamente qualificato e autorizzato dall’agenzia che è stato strappato da un penitenziario federale dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton).

Tuttavia, nonostante sia uno dei migliori assassini del mondo, la situazione si ribalta su Gentry quando diventa il bersaglio di Lloyd Hansen (Evans), che gli dà la caccia in tutto il mondo e non si fermerà davanti a nulla per ucciderlo.

Decodificare la collana nel film

Il Sei di Gosling scopre di essere stato mandato a uccidere un altro membro del programma Sierra, Quattro. Quando Four muore, dà a Six una collana contenente informazioni importanti sul capo del gruppo della CIA Denny Carmichael.

Carmichael va nel panico quando scopre che la collana è scomparsa e manda Hansen a cercare Sei per recuperare i dati.

Si scopre che Four stava cercando di vendere l’unità a un altro offerente, motivo per cui Six è stato assunto in primo luogo. L’unità include un’immagine di Carmichael e diversi file bloccati.

Ma Six deve prima salvare Claire, la nipote del suo gestore, Donald Fitzroy, che è stata presa in ostaggio. Six usa l’aiuto di Dani Miranda (Ana de Armas) per salvare Claire.

Dani dice a Six di far trapelare le informazioni ai media, ma Six si rifiuta di farlo finché Claire e Fitzroy non saranno al sicuro.

Dopo una serie di eventi, la scena finale mostra Sei e Claire in fuga verso una destinazione misteriosa. La scena non rivela che se ne siano andati e poiché ci sono diverse serie di libri, c’è speranza per un potenziale sequel ad un certo punto in futuro.

Foto di SUJIT JAISWAL/AFP tramite Getty Images

I fratelli Russo parlano di sequel

Parlando con Variety, i Russo Brothers hanno detto che gli piacerebbe lavorare su un sequel (e anche di più), ma tutto dipende dal pubblico in tutto il mondo.

Hanno detto: “È basato su una serie di libri, quindi c’è l’opportunità di espanderlo in film futuri. Ci piace andare avanti con il mondo perché amiamo tutti i personaggi.

“Ma abbiamo bisogno che il pubblico ci dica se vuole vedere di più della storia o meno. Se continuiamo con la storia, posso garantirvi che il personaggio di Dhanush farà parte di quel mondo andando avanti”.

