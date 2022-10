Dean Brannock è l’Osservatore? L’invio delle proprie lettere solleva sospetti

*ATTENZIONE: Spoiler in vista per The Watcher*

The Watcher è l’ultimo film drammatico sul vero crimine ad affascinare gli spettatori di Netflix in quanto racconta la storia della famiglia Brannock che è afflitta da lettere minacciose inviate da un anonimo “Watcher”.

Quasi tutti nella serie sono considerati sospetti poiché i Brannocks tentano di capire quale dei loro stravaganti vicini potrebbe esserci dietro le lettere inquietanti.

Con il progredire della serie, anche lo stesso Dean cade sotto i riflettori dei sospetti poiché diventa sempre più sconvolto – ma Dean è davvero l’Osservatore o è un caso in cui la prova sta diventando troppo per lui?

L’Osservatore | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11410 L’Osservatore | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/5HDkw100sXQ/hqdefault.jpg 1116784 1116784 centro 13872

I vicini iniziano a ricevere lettere da “l’Osservatore”

Con i Brannocks che non arrivano da nessuna parte nelle indagini per scoprire l’identità dell’Osservatore, c’è una svolta nella storia quando i loro vicini iniziano a ricevere le loro stesse lettere inquietanti.

Nora viene a sapere del nuovo sviluppo tramite Pagina Sei, che rivela che un nuovo giro di lettere è stato inviato a tre dei vicini dei Brannock, vale a dire quelli originariamente sospettati di essere l’Osservatore.

Tuttavia, l’articolo rivela che il nuovo lotto di lettere è stato inviato da un impianto di elaborazione della posta vicino alla nuova residenza dei Brannocks, che ha messo in dubbio il loro stesso caso con segni che indicano una bufala.

Dopo che Dean ha ammesso di aver inviato una lettera dell’Osservatore all’inizio della serie per convincere Nora a vendere la casa, sospetta che dietro queste nuove lettere ci sia suo marito.

I suoi sospetti si rivelano corretti quando ammette di voler dare ai loro vicini e all’Osservatore un assaggio della loro stessa medicina.

L’osservatore © Netflix | Eric Liebowitz

Dean è il vero Osservatore?

No, Dean non è il vero Osservatore.

Anche se, con il progredire della sua prova, la sua paranoia lo ha portato a sviluppare tratti che potrebbero essere associati all’Osservatore.

È costantemente in guardia e usa ogni momento di veglia per osservare i suoi vicini nel tentativo di capire se uno di loro è il vero mittente delle lettere.

Dean è quasi portato alla follia dai suoi sforzi, tanto che inizia a inviare lettere sue ai vicini, ma questo non lo rende il vero Osservatore poiché ha confermato a Nora di non aver mai inviato le lettere originali.

Nella scena finale della serie, Dean torna al 657 Boulevard per incontrare i nuovi proprietari di casa, dimostrando di essere ancora ossessionato dalla casa proprio come lo è l’Osservatore, ma pochi istanti dopo che se ne va, Nora si ferma con la sua stessa macchina, dimostrando che è stata ugualmente colpita dall’esperienza.

L’osservatore © Netflix | Eric Liebowitz

Il vero Osservatore è mai stato trovato?

No, l’Osservatore nella vita reale non è mai stato identificato.

Proprio come nella serie Netflix, il caso di 657 Boulevard rimane irrisolto fino ad oggi.

Per porre fine al loro calvario, la famiglia Broaddus nella vita reale, su cui si basano i Brannocks, ha venduto la casa nel 2019 per una perdita dichiarata di $ 400.000.

Marie Claire riferisce che gli attuali proprietari del 657 Boulevard non hanno ricevuto alcuna lettera dall’Osservatore da quando la famiglia Broaddus ha venduto la proprietà nel 2019.

L’osservatore © Netflix

The Watcher è ora disponibile per lo streaming Netflix dopo essere stato rilasciato giovedì 13 ottobre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, il cast del doppiaggio inglese di Chainsaw Man, la data e l’ora di uscita finalmente confermate