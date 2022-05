Deadpool si unisce a “The Grey Man” mentre Chris Evans ottiene un prequel per Lloyd Hansen

Il film più costoso di Netflix che i fan sperano possa invertire nuovamente la tendenza a favore del gigante dello streaming, The Grey Man sta ottenendo un prequel. E indovina chi lo sta scrivendo? Rhett Reese e Paul Wernick di Deadpool! Possiamo solo sperare che il prequel porti gli elementi divertenti di Deadpool.

L’uomo grigio è un adattamento dell’omonimo romanzo di Mark Greaney. Courtland Gentry di Ryan Gosling, un abile mercenario è al centro del film. Si imbatte negli oscuri segreti della CIA e questo gli pone un bersaglio sulla schiena. L’uomo schierato per dargli la caccia è il suo ex collega, Lloyd Hansen di Chris Evans.

Di cosa parla il prequel di The Grey Man?

Finora sono disponibili informazioni molto limitate sul progetto. Sappiamo solo che sono coinvolti Rhett Reese e Paul Wernick. Si concentrerà sul personaggio di Chris Evans, Lloyd Hansen, invece che su quello di Gosling. Potremmo ottenere un’affascinante storia delle origini del principale antagonista del film.

Inoltre, insieme alla notizia del prequel, è arrivata un’altra grande sorpresa. Non è sconosciuto che dietro il film Netflix ad alto budget ci siano i fratelli Russo. E avevano pianificato di espandere l’universo cinematografico di spionaggio e trasformarlo in una saga. Ma questo è stato solo dopo che il primo è stato ben accolto. Tuttavia, un recente rapporto afferma che un sequel del film guidato da Gosling è già in lavorazione. Un altro scrittore Marvel, Stephen McFeely, sta lavorando al sequel. Attualmente, il progetto è nelle sue fasi nascenti. Tuttavia, se verrà realizzato, Gosling tornerà per riprendere il ruolo di Courtland Gentry, alias “Sierra Six”.

La connessione tra Chris Evans e Russo Brothers

Nel settore i fratelli Russo hanno prodotto molti blockbuster. Il progetto sta riunendo il duo con Evans ancora una volta dopo il suo periodo come l’eroe Marvel, Capitan America. I fratelli hanno diretto tutti i film di Capitan America e gli ultimi due film di Avengers. E ora sono entrati in Netflix con il film più costoso dello streamer fino ad oggi a $ 200 milioni.

Il film Netflix uscirà nelle sale il 15 luglio. Dal 22 luglio sarà disponibile per lo streaming su Netflix. Tuttavia, l’uscita del prequel e del sequel non può essere ancora stimata.

Sarebbe interessato a vedere sia il prequel che il sequel di questi film? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

