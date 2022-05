“Deadpool” incrocia la strada con “Rebel Moon” mentre Ajax (Ed Skrein) sostituisce Rupert Friend in Zack Snyder Fantascienza di Netflix, Cleopatra Coleman, Fra Free e Rhian Rees si uniscono al cast

di Netflix Luna Ribelle è follemente atteso perché Zack Snyder ha scritto, diretto, prodotto, E girare il film! Il Luna Ribelle il cast e il riassunto sono così interessanti che i fan non vedono l’ora che arrivi la data di uscita. È la storia del popolo di una galassia, che manda una donna tra di loro a cercare guerrieri di altre galassie per proteggere i loro dagli intrusi. Netflix ha rilasciato il cast stellare dello spettacolo e sembra stellare.

Netflix annuncia il cast di Rebel Moon

Dopo il riassunto del film uscito nel 2021, Netflix ha rilasciato il cast ricco di riconoscimenti di Luna Ribelle. Il protagonista Ed Skrein, Fra Fee, Rhian Rees e Cleopatra Coleman, che hanno già recitato in film di fantascienza. Rupert Friend era il presunto protagonista, ma Ed Skrein lo ha recentemente sostituito.

Ed Skrein è noto per il suo lavoro in Piscina morta, Alita: Angelo della battaglia e Game of Thrones. Ha sostituito Rupert Friend, noto per Sicario: Agente 47, e la serie Patria. Rupert è stato rimosso a seguito di differenze di programmazione con la produzione.

Fra Fee ha trovato popolarità grazie alle sue capacità di recitazione I Miserabili. In seguito ha brillato Animaliche è arrivato al festival Sundance, e Occhio di Falco. Rhian Rees è un’attrice britannica nota per il suo film Halloween. Cleopatra Coleman non ha bisogno di presentazioni. È nota per il suo ruolo in L’ombra della luna su Netflix e altre serie TV.

LEGGI ANCHE: Quale sarà il prossimo film di Zack Snyder su Netflix? I fan decidono

Zack Snyder ha scritto la storia insieme a Kurt Johnstad, che ha anche scritto 300 con Snyder ed è noto per Bionda atomicae Atto di valore. Il terzo co-sceneggiatore è Shay Hatten che ha co-scritto L’esercito dei morti e Esercito di ladri con Snyder. Luna Ribelle è l’unione definitiva del talento.

Zack Snyder non è quasi sconosciuto a nessuno. È noto per aver realizzato film di fantascienza o azione-avventura che ruotano attorno a supereroi o fumetti. È meglio conosciuto per Lega della Giustizia, 300, che è stata una meraviglia del cinemaL’uomo d’acciaio e Batman contro Superman. Zack è famoso per aver intromesso le proporzioni dei suoi film. Questo perché vuole che le persone lo vedano nella proporzione in cui è stato girato.

LEGGI ANCHE: Zack Snyder ha in programma di espandere l’universo di Rebel Moon, SCOPRI quali sono i suoi piani

Luna Ribelle si sospetta che non verrà rilasciato prima del prossimo anno. Con un cast e una trama così straordinari è impossibile Luna Ribelle per non avere un grande impatto. Cosa ne pensi del film? Fatecelo sapere nei commenti.

Il post “Deadpool” incrocia il percorso con “Rebel Moon” nei panni di Ajax (Ed Skrein) che sostituisce Rupert Friend nella fantascienza di Netflix di Zack Snyder, anche Cleopatra Coleman, Fra Free e Rhian Rees si uniscono al cast è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.