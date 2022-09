Dead to Me stagione 3 non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

L’attesa per la terza e ultima stagione di Morto per me è quasi finita! I fan della serie dark comedy nominata agli Emmy stavano aspettando con ansia Morto per me l’uscita della stagione 3 per quasi due anni e mezzo. Ma questo autunno, Jen e Judy fanno finalmente il loro ritorno.

Morto per me la stagione 3 è arrivata da molto tempo. Netflix ha ufficialmente ordinato la terza e ultima stagione a luglio 2020, ma a causa delle battute d’arresto dovute alla pandemia e alla salute di Christina Applegate, la stagione ha continuato a essere comprensibilmente rimandata.

Non importa quanto tempo ci è voluto per riunirsi, Morto per me i fan avrebbero aspettato volentieri il doppio del tempo per vedere come la storia finisse. Il finale della seconda stagione ha caratterizzato ancora più rivelazioni rivoluzionarie e un incidente d’auto che non avremmo mai visto arrivare.

Le risposte stanno arrivando, ma non vedremo l’ultima stagione su Netflix a ottobre 2022. Morto per me non è stato incluso nell’elenco completo dei nuovi titoli di uscita in arrivo nel mese. Tuttavia, la nuova stagione è stata confermata per il rilascio a novembre 2022.

Dead to Me stagione 3 data di uscita

Durante l’evento dei fan di TUDUM il 24 settembre, Netflix ha permesso Morto per me star James Marsden per presentare il primo teaser Morto per me stagione 3, che includeva la data di uscita tanto attesa. L’ultima stagione fa la sua prima Giovedì 17 novembre.

All’inizio di questa primavera, Netflix ha anticipato che la terza e ultima stagione sarebbe stata rilasciata nell’autunno 2022 senza nominare un mese specifico. In precedenza, le prime due stagioni erano state rilasciate a maggio, ma la serie aveva perso quel periodo di rilascio sia nel 2021 che nel 2022.

Non vediamo l’ora di vedere cosa porterà l’ultimo round di episodi per Jen e Judy e cosa ha in serbo il futuro dopo l’incidente d’auto (e il viaggio pieno di bombe atomiche al pronto soccorso). Mancano meno di due mesi al ritorno in azione del nostro duo sboccato preferito!

Non perdere Morto per me stagione 3 il 17 novembre solo su Netflix.