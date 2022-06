Dead to Me stagione 3 non arriverà su Netflix a luglio 2022

Sono così pronto per Morto per me stagione 3. E tu? Sono passati poco più di due anni da quando Netflix ha rilasciato la seconda stagione. E sfortunatamente non vedremo Netflix Original nel mese di luglio.

Tuttavia è comprensibile il motivo per cui uno degli spettacoli più popolari del servizio di streaming ha impiegato così tanto tempo per tornare. La combinazione della pandemia, così come la salute della star della serie Christina Applegate, la produzione ha richiesto più tempo questa volta. L’entusiasmo per la prossima stagione è a un livello ancora più alto in questo momento perché sappiamo che questa è l’ultima stagione!

Sfortunatamente la commedia nera non tornerà per la sua terza stagione a luglio, ma abbiamo una buona idea di quando aspettarcela!

Aggiornamenti sul rilascio della terza stagione di Dead to Me

La buona notizia è che lo sappiamo Morto per me la stagione 3 arriverà quest’anno. Non solo, ma nel maggio 2022 Netflix ha annunciato che lo spettacolo sarebbe uscito nell’autunno 2022. Mancano solo pochi mesi!

Non abbiamo ancora una data esatta per la prima. Dato che le riprese si sono concluse nell’aprile 2022, speriamo che la post-produzione non richieda troppo tempo e che avremo la nuova stagione a settembre o ottobre. Questa è solo un’ipotesi, dovremo aspettare e vedere.

Le stagioni 1 e 2 avevano un totale di 10 episodi, quindi è molto probabile che la terza e l’ultima stagione siano le stesse.

Come è finita la seconda stagione di Dead to Me?

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che lo spettacolo è stato sui nostri schermi, quindi potresti aver bisogno di un aggiornamento su quello che è successo alla fine della seconda stagione.

Il finale della seconda stagione ha visto Jen confessare al detective Perez di aver ucciso Steve. Ma alla fine il detective decide di guardare dall’altra parte. Pensando che sarebbe andata in prigione, Jen ha scritto lettere ai suoi figli e il suo più grande Charlie trova il biglietto.

Judy finalmente recupera i suoi dipinti, il che è stato molto importante perché aveva un sacco di soldi nascosti in essi! Un escursionista trova il cadavere di Steve e la fine dell’episodio potrebbe essere il più grande cliffhanger. Mentre Jen e Judy stanno guidando un’auto nuova, vengono accidentalmente investite da un’altra. È stato rivelato che l’autista era un Ben ubriaco, che si allontana di corsa.

Resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti sulla stagione 3 di Dead to Me da Netflix Life!