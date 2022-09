Dead to Me Stagione 3 Data di uscita di Netflix e tutto ciò che sappiamo finora

Morto per me la stagione 3, destinata a essere l’ultima stagione dello show Netflix di successo, arriverà su Netflix a novembre 2022. Ecco una guida aggiornata su ciò che sappiamo finora Morto per me stagione 3, incluso cosa aspettarsi dalla storia, chi apparirà, dove lo spettacolo è in produzione e la nostra previsione su quando sarà trasmesso in streaming.

Nota: questa anteprima è stata pubblicata per la prima volta a maggio 2020 ed è stata aggiornata regolarmente per riflettere i nuovi sviluppi. È stato aggiornato l’ultima volta a giugno 2022.

Per quelli fuori dal giro, Morto per me è una serie comica nera originale Netflix creata da Liz Feldman (che ha firmato un accordo generale con Netflix sulla scia della seconda stagione di Morto per me). La serie è diventata rapidamente una delle serie comiche più seguite su Netflix, avendo accumulato un pubblico di oltre 30 milioni in tutto il mondo per la prima stagione. Morto per me è stata anche una grande attrazione per le stagioni dei premi con le stagioni precedenti che hanno raccolto 5 Primetime Emmy.

L’anima della serie appartiene alla chimica tra Christina Applegate e Linda Cardellini. Sullo schermo insieme sono stati elettrizzanti, creando una commedia davvero esilarante e un dramma straziante.

Netflix ha rinnovato Morto per me per la terza stagione?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 06/07/2020)

Appena due mesi dopo Morto per me la stagione 2 è stata presentata in anteprima, Netflix ha annunciato che la serie sarebbe tornata per una terza e ultima uscita su Netflix.

Non dovrebbe esserci una sorpresa Morto per me è stata nuovamente rinnovata, la serie è apparsa pesantemente negli elenchi delle serie tv più seguite su Netflix. In particolare, era in cima alle classifiche statunitensi al momento del rilascio.

Al rinnovo, Christina Applegate si è rivolta ai social media per condividere i suoi pensieri sull’annuncio dell’ultima stagione dicendo: “Mi mancheranno queste donne. Ma abbiamo ritenuto che questo fosse il modo migliore per legare la storia di queste donne. Grazie a tutti i fan. Torneremo al lavoro quando sarà sicuro farlo”.

I fan che pensano che lo spettacolo abbia affrontato la temuta maledizione della cancellazione di Netflix dovrebbero sapere che lo spettacolo doveva sempre essere concluso in anticipo e non andare avanti per stagioni e stagioni. Liz Feldman in un’intervista ha detto di aver sempre immaginato che non sarebbe stato “uno spettacolo di lunga durata”.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Feldman ha ampliato, dicendo:

“Ho sempre avuto la sensazione di volere che questo spettacolo fosse di durata relativamente breve. Capisco il panorama su Netflix. È molto raro per loro avere uno spettacolo che dura cinque, sei o sette stagioni. Può succedere, ma è ovviamente l’eccezione. A metà delle riprese della seconda stagione, mi è venuta un’idea che sembrava molto fedele allo show e ho capito che poteva essere davvero un ottimo modo per concluderlo.

La buona notizia è che Liz Feldman rimarrà su Netflix una volta Morto per me ha concluso. Ha firmato un accordo globale, il che significa che tutti i nuovi progetti del creatore arriveranno su Netflix. Tuttavia, non sono ancora stati annunciati altri nuovi progetti.

Quando Morto per me la stagione 3 sarà rilasciata su Netflix?

La terza e ultima stagione di Morto per me uscirà su Netflix il Giovedì 17 novembre 2022.

Morto per me sequenza temporale di produzione della stagione 3

La scrittura è iniziata subito dopo il suo rinnovo e ci sono voluti diversi mesi prima che le sceneggiature fossero consegnate a Netflix per l’approvazione.

Il 18 settembre 2020 Liz Feldman ha condiviso su Twitter di aver presentato la terza stagione “ai miei partner” ed era stata approvata.

Il Tweet diceva:

“Ho appena presentato tutta la stagione 3 di Dead to Me ai miei partner di Netflix e sono eccitati e io sono eccitato e NON POSSO CREDERE CHE MI LASCERANNO RACCONTARE QUESTA STORIA”

Nell’ottobre 2020, abbiamo appreso che la CBS Studios stava pensando di iniziare le riprese della terza stagione a gennaio 2021. In precedenti interviste era stato affermato che la produzione non sarebbe iniziata prima di dicembre 2020.

Nel gennaio 2021, ProductionWeekly ha riferito che le riprese avrebbero dovuto iniziare alla fine del mese. Ma ancora una volta, complice l’incertezza della pandemia globale, le date sono state ulteriormente posticipate.

Le riprese sono iniziate il 10 maggio 2021 e avrebbero dovuto concludersi il 2 agosto 2021. L’attrice protagonista Christina Applegate ha condiviso una foto di uno dei Morto per me sedie esordio a tutti, ma conferma che le riprese erano in corso. Inizialmente era previsto che la produzione sarebbe terminata entro settembre 2021.

Tuttavia, nell’agosto 2021, Christina Applegate ha rivelato che le era stata diagnosticata la sclerosi multipla diversi mesi prima. Secondo diverse fonti, la produzione “si è interrotta temporaneamente” in quel periodo e da allora non abbiamo sentito alcuna notizia riguardo alla ripresa dello spettacolo.

Deadline ha riferito nel dicembre 2021 che le riprese erano riprese nel 2021 ma erano state nuovamente annullate a causa di diversi casi di COVID-19. Secondo Deadline, mancavano ancora tre settimane di riprese entro la fine del 2021, avvenuta all’inizio del 2022.

L’11 febbraio 2022, Diana Maria Riva ha postato su Instagram per dire che le riprese si erano concluse per la stagione 3 (almeno per quanto riguarda il suo coinvolgimento). Questo ci ha suggerito che la produzione stava volgendo al termine.

Il suo post è stato accompagnato dalla seguente didascalia:

“E questo, Signore e Signori, è l’ultimo capitolo della serie per Det. Perez. Sono così grato di aver fatto parte di questo… Sono così entusiasta per tutti voi di vedere questa storia svolgersi. Un grande amore per la mia famiglia #DTM!!!”

Liz Feldman ha confermato su Instagram il 26 aprile 2022 che le riprese si erano concluse nell’ultima stagione. Ha pubblicato la foto di una sedia con il logo Dead to Me su di essa da Laguna Beach, in California, accanto alla didascalia (modificata per brevità):

“Questa è una conclusione su Dead to Me S3! Le riprese sono terminate. La modifica è in corso. L’ultima stagione sta arrivando. E porca puttana… Christina Apple Gate Linda Cardellini, James Marsden, Sam McCarthy, Luke Roessler, Diana Maria Riva, Brandon Scott, Suzy Nakamura li buttano fuori dal parco. Sono così entusiasta di vederlo.

Da cosa aspettarsi Morto per me stagione 3 su Netflix

*Avvertimento spoiler della seconda stagione di Dead to Me*

Le conseguenze dell’incidente

Ben, presumibilmente sulla strada per identificare il corpo del fratello morto Steve, ha colpito l’auto in cui si trovavano Jen e Judy all’incrocio. L’alcolista in difficoltà aveva bevuto whisky ed era passato a un segnale di stop.

Non è chiaro se Ben si sia reso conto che era Jen e Judy a picchiare, e se i due hanno intravisto Ben prima che se ne andasse.

Questo peserà molto su Ben, che probabilmente passerà a un’altra bottiglia, soprattutto se pensava di aver ucciso chiunque fosse nell’auto, per non parlare del fatto che stava per identificare il corpo del fratello morto.

Jen e Judy sono coscienti, ma non è chiaro quali ferite possano aver subito la coppia. Se i due scoprono che è stato Ben a guidare, possiamo aspettarci uno scontro imbarazzante tra loro.

Charlie trova la lettera di Judy

Dopo aver cercato dell’erba nella stanza di Judy, Charlie trova la lettera che sua madre, Jen, aveva scritto per Judy.

Non è stato rivelato se Charlie abbia effettivamente letto la lettera, ma se l’ha fatto, allora avrà appreso del coinvolgimento di Judy nella morte mordi e fuggi di suo padre. Per non parlare del senso di colpa di sua madre per aver ucciso Steve.

Tali prove lo renderebbero innocente poiché è ancora un sospetto della scomparsa di Steve.

Charlie ha dimostrato di essere estremamente ribelle, quindi potrebbe finire per ricattare Judy e Jen, o renderà la loro vita un inferno a causa della morte di suo padre.

Jen verrà catturata?

Jen era pronta ad affrontare le conseguenze dell’omicidio di Steve e aveva confessato al detective Perez. Ma dopo che la coppia non è stata in grado di trovare il corpo e ha avuto un cuore a cuore, Perez l’ha lasciata libera.

Nick, che è stato molto attento al caso, ha ricevuto un sacco di prove da Judy per incriminare Steve e il padre di Steve. Sperava che Nick potesse usare le prove per proteggere Jen, ma rendendosi conto che Jen non aveva confessato formalmente, dovette tornare sui suoi passi.

Charlie ha la lettera, Jen ha confessato a Perez, e il corpo di Steve è stato trovato, ci sono molti fili del web che potrebbero portare all’arresto di Jen.

Titoli episodi per Morto per me Stagione 3

Finora è stato annunciato solo un titolo di episodio, essendo l’episodio 1 intitolato “Siamo stati qui prima”.

Chi tornerà per la stagione 3 di Morto per me?

Possiamo aspettarci di vedere i seguenti membri del cast tornare per riprendere i loro ruoli nella terza stagione di Morto per me:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Jen Harding Christina Applegate The Sweetest Thing, Bad Moms, Sposata con figli Judy Hale Linda Cardellini Scooby-Doo, Brokeback Mountain, Avengers: Age of Ultron Charlie Harding Sam McCarthy Tutti questi piccoli momenti, Condor, The Blacklist Henry Harding Luke Roessler It Chapter Two , Riverdale, Discendenti 3 Steve/Ben Wood James Marsden X-Men, Hairspray, Incantato Christopher Doyle Max Jenkins I misteri di Laura, Principe ereditario, Più un detective Ana Perez Diana Maria Riva Cosa vogliono le donne, Ancora 17 anni, I bravi ragazzi Nick Prager Brandon Scott Siamo noi, 13 motivi, Grey’s Anatomy

Un sacco di nomi sono stati allegati per apparire per la prima volta in Morto per me stagione 3. Vale la pena notare che tutti questi ruoli sono minori ma vale comunque la pena coprire:

Turhan Troy Caylak nel ruolo del dottor Kaan Abaci

Staci Lynn Fletcher nel ruolo dell’infermiera Maureen

JustTina Lynn Johnson come detective

Lana Danielyan come barista

Goran Ivanovski come maschio in lutto

Ren Burttet nel ruolo dell’inserviente

Ora, prima di lasciarvi, ecco un’ottima lettura della tavola che è stata filmata durante il lockdown globale.

In un’intervista sul sito web di Netflix Queue con Liz Feldman, ha rivelato alcuni dei principali spoiler della seconda stagione. Non entra troppo nei dettagli per quanto riguarda la stagione 3, ma rivela quanto segue:

“ma è felice di confermare che la serie continuerà a navigare tra le complessità dell’amicizia e del dolore. Rimarrà anche impegnato a normalizzare la rabbia femminile”.

Dovremmo anche notare che Edward Asner, che ha interpretato Abe Rifkin nella prima stagione, è purtroppo scomparso alla fine del 2021. In un post su Instagram, Liz Feldman ha reso omaggio dicendo:

“Carissimo Ed. Brillante attore. Generoso collaboratore. Il meglio delle anime. Sarò per sempre grato che le nostre strade si siano incrociate in questa vita”.

E infine, ti consigliamo di guardare questa eccellente decostruzione su ciò che fa Morto per me così speciale.

Non vedi l’ora che arrivi la terza stagione di Morto per me su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!