“Dead End: Paranormal Park” rinnovato per la stagione 2 su Netflix; In arrivo a ottobre 2022

La serie animata per bambini Dead End: Paranormal Park sta ottenendo un secondo giro su Netflix con lo spettacolo che tornerà con una nuova serie di episodi su Netflix a metà ottobre 2022.

Prima anteprima su Netflix nel giugno 2022, Vicolo cieco: Parco paranormale era la nuova serie di Hamish Steele basata sulla graphic novel DeadEndia.

Sebbene lo spettacolo abbia raggiunto la top 10 complessiva della TV solo in 3 regioni del mondo, è apparso tra i primi 10 titoli per bambini di Netflix in un paio di dozzine di regioni. Negli Stati Uniti, lo spettacolo è apparso tra i primi 10 bambini per 10 giorni in totale prima di abbandonare.

Lo spettacolo presenta fortemente temi di LGBTQ +, rappresentazione e diversità e, come tale, lo ha reso il bersaglio di diversi legislatori repubblicani negli Stati Uniti.

Data la rapidità con cui lo spettacolo è stato apparentemente “rinnovato”, è quasi certamente vero che questo secondo lotto di episodi è il risultato di un ordine iniziale iniziale invece del rinnovo.

La seconda stagione dello show arriverà su Netflix a livello globale il 13 ottobre 2022.

Inoltre, destinato a raggiungere Netflix nell’ottobre 2022 per i bambini, include una nuovissima stagione (stagione 4) di Patatine fritte e patate, che uscirà il 3 ottobre.

Netflix ci ha anche fornito una breve sinossi di ciò che possiamo aspettarci dalla seconda stagione:

“Nella stagione 2, Barney, Norma e i suoi amici sono ora la squadra ufficiale di pulizia dei demoni del parco. Ma sono pronti a prendersi una pausa e ad essere solo adolescenti normali? Segui le loro deliziose avventure soprannaturali con una sfilza di strane nuove creature, dagli angeli ai gemelli malvagi alle bambole squilibrate.

Confermato il ritorno alla voce nella stagione 2 include Zach Barack come Barney, Kody Kavitha come Norma, Alex Brighton come Pugsley, Emily Osment come Courtney, e Kenny Tran come Logan.

Prima di lasciarti, ecco alcune immagini aggiuntive di prima occhiata Vicolo cieco: Parco paranormale stagione 2:

