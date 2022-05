Davvero, davvero ridicolo ma un film di successo follemente divertente

La nostra recensione onesta di RRR: un film di successo assolutamente ridicolo che finisce per essere uno dei divertimenti più ridicoli a cui puoi mai assistere sullo schermo.

L’industria cinematografica indiana aveva molto da aspettarsi nel 2022 e le uscite hanno sicuramente soddisfatto le aspettative della maggior parte dei fan. Una delle più grandi uscite dell’anno finora è stata RRR, che è stata presentata in anteprima nelle sale il 25 marzo, facendo il suo debutto in streaming OTT tramite ZEE5 e Netflix il 20 maggio.

Ora, è passata una settimana da quando il film è arrivato su Netflix e pensiamo che sia giunto il momento di dare la nostra recensione onesta dell’ultimo blockbuster di SS Rajamouli; avviso spoiler, è un’esperienza da non perdere che vale facilmente tre ore del tuo tempo.

Recensione RRR: è meglio pensarlo come un film di supereroi

RRR è ridicolo, assolutamente ridicolo… e faresti meglio a credere che siamo qui per ogni momento di questo blockbuster di bromance/azione. Il primo punto di riferimento nella nostra recensione di RRR è fare una standing ovation sia al team di produzione che ai due attori principali, NT Rama Rao Jr e Ram Charan.

C’è mai stato un duo che si adatta ai loro ruoli più perfettamente di questi fratelli Grimm? Probabilmente no. Sia Rama Rao che Charan sono eccezionali in RRR, sia per la presenza che comandano sullo schermo che per le performance che danno.

Dalle elaborate sequenze di acrobazie ai balli che lasciano gli spettatori più senza fiato di quelli coinvolti, la coppia porta il film in così tanti modi e quando entrambi ripensano alle rispettive carriere, RRR sarà senza dubbio uno dei loro migliori lavori… Solo una breve nota a margine è che, senza dubbio, “Naacho Naacho” è la migliore sequenza di danza/musica della memoria recente.

Detto questo, se non hai mai visto un film di successo indiano o se non sai molto della storia rivoluzionaria indiana; è meglio pensare ai personaggi principali di RRR, Raju e Bheem, come supereroi o almeno superumani.

Questi due sono più forti di quanto dovrebbe essere fisicamente possibile, tirano fuori posto interi blocchi di cemento con nient’altro che un’espressione facciale severa e persino maneggiando una motocicletta come se pesasse meno di 5 kg.

Anche se questo può portarti fuori dal mondo di RRR, a volte anche sentendoti “spoofy”, devi capire che questa è una saga cinematografica “epica”. Non abbiamo più molti film “epici” nell’industria cinematografica occidentale, ma la grandezza e lo spettacolo di quei momenti ridicoli e altamente irrealistici sono pensati per essere esattamente questo.

Per questo motivo, RRR è infinitamente migliore la seconda volta che lo guardi, ancora di più se trascorri solo cinque minuti a conoscere le figure molto reali e leggendarie di Komaram Bheem e Alluri Sitarama Raju su cui il film è (molto vagamente) basato.

Colonna sonora e fotografia sono anche importanti note di lode; avrai quel senso di “wow” più volte durante RRR e l’uso di telecamere al rallentatore ad alta definizione serve solo a promuovere la presenza di supereroi dei due personaggi principali.

Certo, ci sono concessioni che RRR fa, principalmente in termini di scrittura e ritmo. RRR è un film molto lungo da guardare in una volta sola e ci sono momenti in cui puoi guardare il tuo telefono e scorrere Twitter senza perdere nessuno dei punti importanti della trama o delle scene migliori.

In un certo senso, il film avrebbe potuto trarre vantaggio dall’essere diviso in due parti durante il banchetto/rissa della festa dopo che Bheem ha rilasciato gli animali catturati solo per essere catturato lui stesso. Anche senza aggiungere scene extra o allungare alcune trame, è difficile immaginare il livello di clamore (e vendita dei biglietti) che avrebbero generato due parti di 90 minuti pubblicate in mesi consecutivi.

Anche RRR non è un film da guardare con tutta la famiglia. Sebbene nel film non ci siano scene particolari di immagini estremamente raccapriccianti o apertamente grottesche, ci sono scene di violenza grafica e torture che spaventeranno sicuramente i bambini piccoli, così come chiunque abbia uno stomaco debole.

Allo stesso modo, la scrittura avrebbe potuto essere significativamente migliore in gran parte del film; tuttavia, mi ritrovo a tornare a quella nozione di “Epica” dopo aver visto RRR diverse volte. È un racconto epico, con sequenze d’azione epiche e livelli epici di ridicolo, chi se ne frega se la scrittura non è all’altezza di questi standard se non è lo scopo del film?

Ora, la nostra recensione RRR si conclude con una valutazione e un rimpianto; il film guadagna un fantastico 8,5/10 da noi qui a HITC…

… Vorrei solo essere stato in un teatro gremito dell’Andhra o del Pradesh per godermela con migliaia di fan urlanti il ​​giorno dell’inaugurazione perché quella sarebbe stata sicuramente una festa da ricordare.

