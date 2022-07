David Harbour sul destino di Hopper e cosa ha in serbo dopo “Stranger Things” 4

Cose sconosciute l’ultima stagione ha visto alcuni cambiamenti drastici tra tutti i suoi personaggi. Dal i ragazzi adolescenti che si trasformano in giovani adulti e quelli con il fisico di papà in un uomo macho, abbiamo visto tutto. Dai un’occhiata a cosa ha da dire il nostro preferito David Harbour alias Jim Hopper Cose sconosciute 4l’ultima stagione che deve ancora arrivare e molti altri suoi film e programmi in uscita.

L’incredibile trasformazione di David Harbour durante le ultime stagioni di Cose sconosciute

Portare tali enormi cambiamenti nell’aspetto fisico richiede molto per qualsiasi attore, e così è stato anche per David Harbour. Mesi di esercizio fisico vigoroso e una dieta aderente con un programma pesante ha portato a ciò che il quarta e la più intensa stagione mai richiesta a Hopper.

La star ha anche dovuto controllare il suo appetito per girare alcune delle sue scene, come quella della resa dei conti con i russi. Altri che lo avevano a torso nudo richiedevano un controllo ancora più rigoroso sulla sua dieta. In contrasto con il suo corpo in sovrappeso nella prima stagione, la sua immagine attuale è una delle tante uomo più sano.

Era evidente nel come Hopper ha ordinato le sue lasagne sul set, aveva l’intero vassoio per sé e si tuffò come un maniaco. Dovendo trascorrere del tempo in una vera prigione russa per mettere a punto le scene, il nostro uomo merita una colazione da Eggo, almeno occasionalmente, per averci regalato quelle scene assolutamente selvagge fin dall’inizio.

Da dove altro dovremmo aspettarci David Harbour a parte Cose più strane?

Dopo aver avuto la sua giusta dose di scene da brivido Cose più strane, l’attore si sta attualmente preparando per apparire in Theresa. È nell’ultima commedia di Rebeck, Casa pazzache sarà disponibile in Ambassador Theatre di Londra entro il 4 settembre. Lottando schizofrenia, David Harbour, come Michael, viene dimesso da un manicomio. Le cose peggiorano solo perché ora deve prendersi cura del padre morente mentre si occupa della propria salute. Oltre alla situazione già tesa, arrivano i suoi fratelli che non aiutano davvero ad affrontare i loro problemi.

Dati i problemi personali di David con il disturbo bipolare, appena ventenne, rende un ruolo ancora più delicato per lui interpretare la parte. Con il grande successo di Cose sconosciutea David sono stati offerti ruoli da interpretare in varie opere teatrali e film. Ad esempio, Rolodex di grandi ruoli” di Tennessee Williams, Eugene O’Neill e Shakespeare. “Ho capito che mi sarebbe piaciuto fare una nuova commedia e mi piacerebbe che fosse la voce di una donna. E subito Theresa mi è venuta in mente.” ha detto Porto.

Cosa ne pensate dei nuovi progetti di David? Ragazzi, siete entusiasti di vederlo entrare Cose sconosciute ultima stagione? Condividi le tue risposte con noi nei commenti.

