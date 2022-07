David Harbour pensa che la star di Euphoria dovrebbe interpretare Hopper in un prequel di Stranger Things

Mentre ci stiamo ancora grattando la testa cercando di capire esattamente cosa hanno pianificato i Duffer Brothers per il loro misterioso spin-off, Cose più strane la star David Harbour, che interpreta l’amato Jim Hopper, sta già pensando a chilometri di distanza. Harbour vuole un Cose più strane serie prequel e ne ha una certa Euforia star in mente per interpretare il giovane Hopper!

Prima di arrivare anche entusiasta, non ci sono serie prequel in lavorazione in questo momento (per quanto ne sappiamo). Anche se lo spinoff finisce per essere un prequel di qualche tipo, sembra improbabile che Hopper sia presente in esso, poiché i Duffer hanno detto che non vogliono davvero rivisitare i personaggi che hanno già esplorato nello spettacolo principale.

Detto questo, esiste un precedente per una storia prequel che coinvolge Hopper ed esiste già, in forma di libro. Il romanzo L’oscurità ai margini della città di Adam Christopher parla della vita di Hopper come detective della polizia di New York nell’estate del 1977. Non è abbastanza lontano in passato perché un altro attore possa assumere il ruolo, ma è un ottimo libro per coloro che vogliono saperne di più sulle origini di Hopper.

David Harbour vuole che la star di Euphoria Jacob Elordi interpreti il ​​giovane Jim Hopper in un prequel di Stranger Things

Durante la chat con GQ Magazine, Harbour ha fatto riferimento all’ultima stagione dello show e a come le cose potrebbero finire per Hopper. Pensa che Hopper sia un personaggio che potrebbe esistere senza di lui, sia in un lontano passato che in un futuro.

Poi ha seguito quella dichiarazione dicendo che Jacob Elordi, che interpreta Nate Jacbos Euforiapotrebbe sostituirlo.

“Poteva essere bello come lo ero io a 20 anni”, dice Harbour.

Stranamente, non sarebbe la prima volta che a Euforia star si è fatta strada verso una popolare serie Netflix. Javon “Wanna” Walton, che interpreta Ashtry nel dramma della HBO, è apparso di recente in L’Accademia degli Ombrelli stagione 3.

Inoltre, Elordi ha ha lavorato con Netflix prima su tutti e tre La cabina dei baci film insieme a Joey King, quindi ehi, chi lo sa?