David Harbour confessa la sua cotta per Winona Ryder mentre lei ridacchia sul sedile accanto

I fan di Jopper hanno finalmente ottenuto ciò che volevano da così tanto tempo nella stagione 4 di Stranger Things. Hopper e Joyce finalmente si baciano dopo essersi riuniti. Hanno sviluppato sentimenti l’uno per l’altro dalla stagione 3, ma erano troppo imbarazzanti al riguardo. Tuttavia, la loro riunione agrodolce è valsa la pena aspettare. Gli attori che hanno portato la coppia sullo schermo hanno mostrato il loro amore reciproco nell’ultima intervista. David Harbour, che interpreta la torturata Hopper, confessa all’attrice di Joyce, Winona Ryder, di avere una cotta di lunga data per lei!

Lavorare con Winona Ryder è un sogno diventato realtà per David Harbour

David sta vivendo il sogno di ogni fan di Winona.

Ha detto: “Professionalmente, ho una cotta per Winona Ryder da molto tempo. Sono cresciuto con i suoi film. Entrare in quel mondo è un sogno che si avvera”.

Ha inoltre aggiunto: “Ad un certo punto, non diventa lavoro, diventa la tua vita. Abbiamo passato 7 anni ad abitare questi personaggi. E guardarsi negli occhi e stare sul set per lunghe notti. Il peso che sento quando sono con lei. Perché sento che lei è una parte importante della mia vita”.

Una forza da non sottovalutare negli anni ’80, Winona Ryder è stata anche elogiata per la sua co-protagonista. Per la star del cinema, Stranger Things è stato il suo primo ruolo televisivo in assoluto. Sebbene abbiano trascorso molto tempo separati nella stagione 4, David ha rivelato che la scena della riunione significava molto per lui.

La stagione 4 è iniziata con una nota triste sia per Joyce che per Hopper. Joyce stava affrontando la perdita mentre si prendeva cura dei suoi figli e Hopper fu imprigionato in una cella russa.

Hopper fa presto amicizia con una guardia russa e invia un messaggio criptico a Joyce. Quel messaggio criptico porta Joyce e Murray a imbarcarsi in una pericolosa avventura per salvare Hopper dalla prigione.

David ha osservato che la stagione 3 Hopper non era una buona partita per Joyce perché aveva ancora a che fare con i suoi demoni. Ma la prigionia lo ha cambiato poiché desiderava amore e una famiglia.

Sei anche tu un fan di Jopper?

