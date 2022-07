David Harbour condivide la trasformazione del peso con le foto prima e dopo

Con un cast prevalentemente giovane, Cose più strane ha visto molti cambiamenti nelle apparenze nel corso degli anni quando gli attori bambini diventano adulti. I fan hanno persino preso in giro Netflix Original, dicendo che le stelle avrebbero compiuto 30 anni quando l’attesissimo Cose più strane la stagione 4 finalmente è caduta. Ma quando la nuova stagione è stata presentata in anteprima, gli spettatori sono rimasti più sorpresi nel vedere una trasformazione da uno degli attori adulti: David Harbour.

L’attore 47enne ha interpretato Jim Hopper dalla prima stagione della serie di fantascienza e i fan si sono innamorati del personaggio e dei suoi modi paterni. La sua relazione con Undici (Millie Bobby Brown) è senza dubbio una delle parti migliori dello spettacolo. Harbour è stato molto esplicito riguardo al suo aspetto fisico e al suo peso in passato, e lo stesso si può dire per il suo viaggio dimagrante per prepararsi Cose più strane stagione 4.

Viaggio di perdita di peso di David Harbour

Come i fan sanno, Hopper è un prigioniero in Russia nella stagione 4, quindi l’attore doveva perdere peso per la parte. Ha anche dovuto perdere peso per girare scene di flashback per il film Marvel Vedova Nerauscito prima Cose più strane stagione 4.

In un nuovo post su Instagram, Harbour ha rivelato di aver perso oltre 75 libbre, con la trasformazione di Hopper che gli ha richiesto otto mesi con un allenatore da raggiungere. Dai un’occhiata al suo post qui sotto, dove include uno scatto prima e dopo che ti impressionerà seriamente.