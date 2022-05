David Fincher una volta disse: “Sono un vero mago per l’animazione al computer” in un’intervista con Henry Rollins molto prima del suo debutto nella terza stagione di Love, Death and Robots

Arte e passione sono due entità ‌distintamente diverse tra loro, ma vanno sempre di pari passo. Virginia Woolf scriveva perché amava leggere fin da piccola e vedeva la scrittura come una via di fuga. Lo stesso vale per Frida Kahlo e la pittura, o per la regista Jane Campion e il cinema. Un altro famoso esempio che stiamo vedendo dello stesso è il regista candidato all’Oscar David Fincher e il suo amore per le animazioni, una scoperta fatta durante il periodo in cui abbiamo visto l’uscita della prima stagione di Amore, morte e robot.

David Fincher e l’animazione: una storia d’amore migliore di quella di Romeo e Giulietta

Sì, ci rendiamo conto che Romeo e Giulietta sono morti entrambi alla fine e che il loro tempo insieme è durato appena 5 giorni. Forse anche questo confronto non è troppo lontano, come Fincher attualmente non ha molti progetti di animazione nella sua borsa. Il candidato all’Oscar ha realizzato numerosi film di grande impatto. Alcuni di questi nomi includono quelli come Fight Club, Se7en, Gone Girl, Mank, La ragazza con il tatuaggio del drago, The Social Network, e il curioso caso di Benjamin Buttontra molti altri.

La carriera di Fincher include un numero enorme di 40 nomination agli Academy Awards, di cui tre nella categoria Miglior Regista. Quindi, i fan erano curiosi di sapere cosa preferisce guardare questo regista dopo una faticosa giornata di lavoro. La sua risposta, leggermente scioccante, è stata “animazione”.

Perché questo rende Love, Death e Robots un progetto speciale

Questa serie antologica Netflix Original vanta sicuramente un concetto unico. Ma la ciliegina sulla torta è David Fincher e il suo amore per le animazioni. L’uomo afferma di essere “un totale di wh*re per l’animazione al computer.” Fincher afferma che “la narrazione visiva che non è gravata da un cinema compromesso al massimo” è il suo punto di riferimento. Tutto questo è evidente in Amore, morte e robot.

La serie continua a dare vita alle storie nel modo più accattivante. Questa serie Netflix è nota per la sua esperienza visiva viscerale. Questo aspetto della serie mostra come sia proprio il tipo di lavoro che Fincher preferisce guardare e che ora ha realizzato.

Flusso Amore, morte e robot prima la stagione 3 appare su Netflix il 20 maggio!

