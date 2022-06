David Castañeda e Ritu Arya di The Umbrella Academy si stanno frequentando?

Siamo a pochi giorni dalla premiere di L’Accademia degli Ombrelli stagione 3, e non vedo l’ora di vedere come i fratelli Hargreeves capiranno il loro prossimo pasticcio. Come probabilmente ricorderete, la stagione 2 si è conclusa con un cliffhanger quando la famiglia è finalmente tornata a casa nel suo presente dopo aver salvato di nuovo il mondo, solo per scoprire che in qualche modo hanno incasinato le linee temporali e ora la Sparrow Academy vive lì. Non sarà facile convivere per queste due famiglie.

L’Accademia degli Ombrelli la terza stagione vede il ritorno di alcuni dei nostri personaggi preferiti, tra cui la coppia disfunzionale Diego Hargreeves (David Castañeda) e Lila Pitts (Ritu Arya). I due preferiti dai fan si incontrano nella seconda stagione, quando sono entrambi detenuti in un manicomio, e la loro relazione in fiore è estremamente divertente da guardare. Entro la fine della seconda stagione, non stanno più insieme, ma scoprono qualcosa di molto importante. A quanto pare, Lilia è in realtà una delle Ombre, essendo nata con poteri il 1 ottobre 1989.

Se ami Diego e Lila tanto quanto noi, probabilmente ti starai chiedendo se i due attori che li interpretano siano coinvolti o meno anche sentimentalmente. Ecco cosa sappiamo!

Diego e Lila di The Umbrella Academy si frequentano nella vita reale?

Ci sono state molte voci che giravano da quando è uscita la stagione 2 secondo cui David Castañeda e Ritu Arya sono oggetti della vita reale, tuttavia nessuna delle stelle ha confermato che ciò sia vero. Entrambi condividono foto e video tra loro su Instagram, ma alcuni fan credono che siano semplicemente coinquilini durante le riprese dello spettacolo e nient’altro. È difficile dire quando il cast è così vicino, ma se dovessimo indovinare, penseremmo che i due sono single nella vita reale e non si frequentano. Al momento, ovviamente, si tratta solo di speculazioni.

In precedenza, si credeva che Castañeda avesse una relazione con la collega attore Ana Villafañe, con la star di Broadway che condivideva un selfie PDA dei due insieme sui social media nel 2019. Da allora, tuttavia, non abbiamo visto altre foto di i due, portandoci a credere che potrebbe essere stata una storia d’amore di breve durata.

I fan sui social media hanno affermato che Arya era o sta uscendo con un musicista, ma non siamo riusciti a trovare ulteriori informazioni in merito online.

Mentre i fan che spediscono i due personaggi adorerebbero vederli uscire insieme nella vita reale, è bello almeno sapere che Castañeda e Arya sono buoni amici. Assicurati di catturarli di nuovo sui tuoi schermi quando L’Accademia degli Ombrelli la terza stagione sarà presentata in anteprima su Netflix mercoledì 22 giugno 2022.