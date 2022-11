Dave Chappelle va al Saturday Night Live per dare un monologo spigoloso su Kanye West sui commenti antisemiti

Dave Chappelle si è aggiunto al fuoco appiccato da Kanye West. Il comico è noto per il suo senso dell’umorismo franco e non filtrato. Che è molto simile a Kanye West quando esprime opinioni. Chappelle ha anche parlato contro Will Smith ed è andato e venuto in difesa di Chris Rock dopo l’incidente degli Oscar.

L’intrattenitore usa spesso toni sarcastici e comici per diffondere messaggi sociali. Attualmente, Kanye West è quello di cui si parla, soprattutto per quanto riguarda il suo George Floyd e i commenti antisemiti. La maggior parte dei fan e delle celebrità si è fortemente opposta all’artista hip hop. Ma Dave Chappelle ha espresso una visione piuttosto confusa e ora lo sta attraendo.

Dave Chappelle e il suo rischioso monologo su Kanye West

Dopo che Kanye West ha fatto commenti antisemiti, Dave Chappelle ha aggiunto benzina sul fuoco. Il cabarettista è apparso su SNL con un monologo di apertura. Essendo l’ospite della serata, ha iniziato il discorso dicendo come ha preparato un discorso sulla condanna dell’antisemitismo in tutte le sue forme.

Ma è sembrato piuttosto sarcastico aggiungendo che è così che Kanye può guadagnare tempo. Il comico ha continuato dicendo che ci sono due parole in lingua inglese che non si dovrebbero mai dire insieme: “e quelle parole sono ‘i’ e ‘ebrei’”. Chappelle ha aggiunto alla retorica antisemita dicendo come Non hai torto se pensi che gli ebrei gestiscano il mondo dello spettacolo, ma è stato sbagliato che il cantante di Donda lo dicesse ad alta voce.

Il comico 49enne ha fornito un insolito esempio di come un gruppo di neri fa una banda e un gruppo di italiani è una mafia. Ma che un gruppo di ebrei sia solo una coincidenza. Il monologo sorprendentemente offensivo ha incontrato le critiche di altri nel settore.

Si dice che il monologo di Chappelle abbia contribuito a normalizzare la retorica antisemita che può essere molto pericolosa considerando il passato della comunità. Resta da vedere se per questo verrà intrapresa qualche azione nei confronti dell’host, finora la sua squadra non ha risposto.

Cosa ne pensi dei commenti di Dave Chappelle? Condividi i tuoi pensieri nei commenti.

