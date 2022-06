Dave Chappelle ricorda le introduzioni di Star Search di Norm Macdonald: “Ne aveva un milione”

Cosa rende grande un comico? È il numero di persone che fanno ridere? O la qualità del loro materiale? Ebbene, è certamente discutibile su quali criteri renda buono un comico. Ma per noi e per molti, è la capacità di raccontare la stessa barzelletta in milioni di modi diversi. E solo quella capacità Norma Macdonald avevo. Persino Dave Chappelle agress su di esso.

Mentre parlava del suo college, Dave ha condiviso molte cose personali su di lui e ha persino mostrato il suo apprezzamento per lui. Lo speciale postumo del Alumni del Saturday Night Live finisce con alcuni dei suoi amici più cari che parlano di lui. E vediamo cosa Dave Chappelle, uno dei più grandi fumetti della nostra generazione, aveva da dire Norma Macdonald.

Norm Macdonald era un comico geniale

Probabilmente non c’è stato uno speciale come emotivo, strappalacrime e ovviamente esilarante come Niente di speciale di Norm Macdonald. È proprio come dice David Letterman nel memoriale che questa non è certamente la tua cabaret quotidiana; è un concetto e un formato completamente diversi.

Mentre tutti gli amici intimi di Norm Macdonald si siedono per discutere della sua vita, carriera e del loro amore per lui, tutti sembrano essere d’accordo su una cosa: Norm era il comico più esilarante che tutti conoscessero.

Il gruppo nello speciale discute di come Norm fosse un comico di grande talento che aveva un’enorme quantità di materiale che probabilmente nessuno potrà vedere oggi.

Infatti, Adam Sandler dice che probabilmente aveva Norm otto ore’ valore di materiale. In aggiunta, Dave Chappelle ricorda al gruppo come Norm faceva lo stesso Scherzo introduttivo di Star Search. Ma ogni volta che lo faceva, era diverso e nuovo.

Dave dice che anche se la struttura di tutti era la stessa “ne aveva milioni.”

LEGGI ANCHE: Will Smith rivela chi lo ha fatto “scoppiare in lacrime” nel primo incontro nello show Netflix di David Letterman

Questo era solo un piccolo esempio del genio di Norm. E ora che il grande comico è scomparso, il suo ultimo set in assoluto su Netflix diventa ancora più speciale.

Guarda dozzine di altre storie su Norm e preparati a piangere come Niente di speciale streaming solo su Netflix.

Il post di Dave Chappelle ricorda le introduzioni di Star Search di Norm Macdonald: “Ne aveva un milione” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.