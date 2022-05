Dave Chappelle ha affrontato una ricreazione SLAPGATE di Chris Rock-Will Smith all’Hollywood Bowl durante il suo set al Netflix Is a Joke Fest

Sembra che l’intero correre sul palco e colpire un comico sia una tendenza ora. Di recente, in uno degli spettacoli del Netflix Is A Joke Festival, il comico Dave Chappelle è stato aggredito sul palco mentre si esibiva sul palco. Chappelle era all’Hollywood Bowl martedì sera e, secondo molte persone che hanno assistito allo spettacolo, un uomo si è precipitato sul palco dalla sua destra e ha cercato di affrontarlo.

Alcuni dei partecipanti hanno anche pubblicato online i video dell’intero incidente. Proprio come affermato da molti, nel filmato possiamo vedere Dave Chappelle esibirsi sul palco quando un uomo si precipita verso di lui dalla sua destra per affrontarlo. Tuttavia, l’aggressore è stato presto trascinato via dalla scena dai servizi di sicurezza.

Dave Chappelle attaccato al Netflix Is A Joke Festival

ABC7 Eyewitness News ha riferito che la polizia di Los Angeles è intervenuta rapidamente per tutto ciò che è accaduto all’Hollywood Bowl. Dopo che i funzionari hanno preso in custodia l’aggressore, hanno scoperto che portava un coltello e una pistola.

Nel filmato, possiamo vedere Chappelle che cerca di riprendersi dall’attacco e fare una battuta per riprendersi. “Era un uomo trans,disse Chappelle. La battuta viene come riferimento all’intera controversia relativa a una delle battute del comico, che si dice sia transfobica.

Anche Stephanie Wash, giornalista della ABC, ha twittato di questo incidente. Dopo aver riassunto l’intero attacco nel tweet, scrive: “Chris Rock, che si è esibito in precedenza, è salito sul palco con lui e ha scherzato: ‘Era Will Smith?'”. Più avanti nel video, vediamo Chappelle parlare di più dell’intero incidente e ringraziare l’attore Jamie Foxx. “Ogni volta che sei nei guai, Jamie Foxx si fa vedere con un cappello da sceriffo,disse Chappell.

Foxx si è anche preso un momento per parlare al pubblico dal palco. Ha definito Chappelle un genio assoluto e ha anche detto che devono assicurarsi che sia al sicuro. “Per ogni comico che viene qui, questo significa tutto. Sei un genio. Sei una leggenda. Mi sono divertito molto e non lasceremo che non ti succeda nulla”, ha aggiunto infine Foxx.

