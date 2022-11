Dave Bautista presenta un impressionante porfolio a Netflix per il film “Gears of War”.

L’impressionante accoglienza di Arcano: League of Legends e Lo stregone ha portato Netflix a credere che adattare i videogiochi popolari potrebbe essere il suo forte. Con ogni adattamento di un videogioco, l’OTT Mughal sembra solo migliorare. Che si tratti di un adattamento animato o di un live-action. Quindi avrebbe senso solo per Netflix dare un grido a Marcus Fenix ​​alias Dave Bautista sedici anni dopo che il destino della sopravvivenza dei restanti frammenti di umanità gli è stato consegnato. E quale modo migliore per farlo se non annunciare una collaborazione con The Coalition?

Per gli inesperti, The Coalition è stata la mente dietro lo sviluppo dell’iconico Ingranaggi di guerra Giochi. La notizia come qualsiasi altro adattamento di un videogioco ha ottenuto una risposta calda e fredda. Con oltre 40 milioni di copie vendute, va da sé che ha una delle più grandi basi di fan. E anche se siamo d’accordo sul fatto che tutti i suoi fan siano abbastanza appassionati, ma non li senti rifiutare le offerte per essere inseriti Fast in Furious per un Ingranaggi di guerra film che non è stato nemmeno confermato. Ma Dave Bautista l’ha fatto. Questo è uno dei suoi tanti motivi per credere che sia il contendente perfetto per Marco Fenix.

Dave Bautista interpreterà Marcus Fenix ​​in Gears of War?

Sebbene sembri assolutamente essere la risposta corretta alla domanda di cui sopra, non c’è ancora stata alcuna conferma ufficiale. Dave Bautista si è unito all’universo del videogioco diventando un personaggio in cui i giocatori possono sbloccare Ingranaggi di guerra modalità multigiocatore.

Per sostenere la sua causa nell’udienza in tribunale di Netflix su “Perché Dave Bautista dovrebbe essere scelto per il ruolo di Marcus Fenix?” il wrestler diventato attore ha presentato una clip di lui che indossa l’iconica armatura di Marcus Fenix ​​che ha condiviso su Instagram. E per Twitter, che ha davvero bisogno di un Marcus Fenix ​​tutto suo, l’attore ha condiviso la stessa clip. Tuttavia, la sua didascalia che recitava “Non posso renderlo più facile” ha rubato la scena.

Non posso renderlo più facile. @gearsofwar @netflix #marcusfenix #GearsofWar pic.twitter.com/SzDpiT2rNA — Dave Bautista (@DaveBautista) 10 novembre 2022

Pur mantenendo il fatto che sembra letteralmente una personificazione di Marcus Fenix, l’attore ha mostrato la sua vasta gamma di interpreti in vari film.

Inoltre, Netflix si farà un favore scegliendo Dave Bautista nel ruolo Ingranaggi di guerra adattamento. Dato che Bautista fa già parte del franchise, i fan lo accetteranno di più. In questo modo, il gigante dello streaming può sfuggire al contraccolpo degli adattamenti dei videogiochi.

Dato che ha già fatto parte del franchise, il fandom lo accetterà di più. Per vedere se può interpretare Marcus Fenix, dai un’occhiata a Dave Bautista Cipolla di vetro: un mistero scaccia via quando esce su Netflix.

Pensi che Netflix dovrebbe lanciare Batista nel suo Ingranaggi di guerra lungometraggio? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

