Data di uscita, teaser, sinossi della seconda stagione di Barbarians e altro ancora

Alla Geeked Week 2022, Netflix ha confermato barbari stagione 2 (o Barbari II come è ufficialmente intitolato) arriverà entro la fine dell’anno e ad agosto Netflix ha rilasciato i primi poster e la data di uscita per la nuova stagione.

Lo spettacolo si svolge durante l’occupazione romana della Magna Germania nel 9 dC, quando le tribù germaniche oppresse si unirono per fermare l’avanzata dell’Impero Romano. Ogni capitolo presenta un racconto immaginario incredibilmente avvincente degli eventi che hanno portato alla leggendaria battaglia della foresta di Teutoburgo che devono cambiare il corso della storia.

L’attenzione ai dettagli con gli oggetti di scena, i costumi e la scenografia è magnifica e le sequenze di combattimento ben realizzate sono eccezionali, il che rende comprensibile il motivo per cui la serie internazionale originale Netflix è diventata un tale successo con gli abbonati di tutto il mondo.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione.

Data di uscita della seconda stagione di Barbarians

La seconda stagione debutterà venerdì 21 ottobre.

Il teaser della seconda stagione di Barbarians

Ecco il tuo primo sguardo ufficiale alla nuova stagione!

Cast della seconda stagione di Barbarians

Sebbene Netflix non abbia ancora confermato il cast, è lecito presumere che alcuni membri del cast torneranno sicuramente barbari stagione 2. È anche lecito ritenere che ci sarà una buona dose di nuovi volti aggiunti al mix per il prossimo capitolo, e sarà interessante vedere chi si unirà all’ensemble di giocatori di talento preferito dai fan.

Laurence Rupp tornerà sicuramente nei panni di Arminius barbari stagione 2. E non sarebbe giusto senza il ritorno di Thusnelda all’ovile interpretato da Jeanne Goursaud.

Si spera che altri membri del cast memorabili, tra cui David Schütter, Bernhard Schütz, Eva Verena Müller, Jeremy Miliker, Sergej Onopko, Florian Schmidtke e Sophie Rois, torneranno per barbari stagione 2.

Sinossi della seconda stagione di Barbarians

Netflix non ha rilasciato nulla in merito a una sinossi per barbari stagione 2, e si prevede che non arriverà presto. Questi di solito vengono pubblicati molto più vicino alla data di uscita della nuova stagione e Netflix probabilmente adotterà la stessa strategia.

Gli appassionati di storia sanno che la battaglia della foresta di Teutoburgo ha avuto un grande impatto sul modo in cui la conquista romana ha gestito le cose andando avanti, lasciando la porta aperta a molte opzioni intriganti per barbari stagione 2. Sarebbe anche affascinante scoprire come l’alleanza anti-romana Varus propone a Maroboduss, il re dei Marcomanni, tra le altre cose, rendendo il prossimo capitolo qualcosa che Netflix non dovrebbe far aspettare troppo a lungo per vedere gli abbonati.

Barbari II arriverà il 21 ottobre su Netflix.

