Data di uscita, teaser, cast, sinossi e altro di Netflix Bardo

Ci porta il cinque volte premio Oscar Alejandro G. Iñárritu Bardo, Falsa cronaca di un pugno di verità questo autunno su Netflix.

Iñárritu è ​​noto per il suo lavoro in film acclamati come Birdman o (The Unexpected Virtue of Ignorance) e Il vendicatorequindi non sorprende che il suo ultimo film abbia ricevuto tonnellate di clamore in vista della sua imminente premiere su Netflix.

Il regista ha affermato che il suo ultimo lavoro è uno dei film più complicati che abbia mai realizzato in quanto esplora il viaggio di un giornalista messicano e regista di documentari che torna in Messico dopo aver vinto un prestigioso premio e si ritrova spinto a un limite esistenziale. Ci sono sicuramente alcuni elementi autobiografici nel film, che hanno riportato Iñárritu in Messico per la prima volta dal suo film del 2000 Amores Perros.

“Penso che quelli che si sentono sfollati lo capiranno. La distanza e il tempo possono farti sentire così. Le tue radici e la tua identità iniziano a dissolversi. È una sensazione che è quasi impossibile da cogliere se non l’hai vissuta”, dice Iñarritu a proposito del suo Bardo alter ego in una conversazione con IndieWire.

Data di uscita di Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Bardo uscirà nelle sale in Messico il 27 ottobre e poi in sale selezionate in altri paesi il 4 novembre. Il film farà il suo debutto su Netflix 16 dicembre.

C’è un trailer per Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths?

No. Netflix non ha rilasciato un trailer o un teaser per il film in uscita di Iñárritu a partire da settembre 2022. Il primo teaser uscirà probabilmente ad ottobre.

Bardo, Il cast di False Chronicle of a Handful of Truth

Il film è interpretato dall’attore messicano di origine spagnola Daniel Giménez Cacho nel ruolo di Silverio Gama. È affiancato dall’attrice argentina Griselda Siciliani, che interpreta Lucía.

Ecco la lista del cast principale del film:

Daniel Giménez Cacho come Silverio

Griselda Siciliani come Lucia

Ximena Lamadrid come Camila

Íker Sánchez Solano nel ruolo di Lorenzo

Sinossi Bardo, False Chronicle of a Handful of Truth

Da Netflix, “Bardo, Falsa cronaca di un pugno di verità è un’esperienza epica, visivamente sbalorditiva e coinvolgente ambientata nel viaggio intimo e commovente di Silverio, un famoso giornalista messicano e regista di documentari che vive a Los Angeles, che, dopo essere stato nominato vincitore di un prestigioso premio internazionale, è costretto a tornare a suo paese natale, ignaro che questo semplice viaggio lo spingerà a un limite esistenziale. La follia dei suoi ricordi e delle sue paure ha deciso di penetrare nel presente, riempiendo la sua quotidianità di un senso di smarrimento e meraviglia”.

Bardo, foto False Chronicle of a Handful of Truth

Dai una prima occhiata a Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Íker Sánchez Solano e altri nelle seguenti foto del film.

Bardo uscirà in sale selezionate il 4 novembre e poi su Netflix il 16 dicembre.