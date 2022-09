Data di uscita, sinossi, trailer e altro di The Redeem Team

Se hai sempre desiderato un emozionante documentario sul basket, Netflix sta per rispondere alla tua chiamata con il suo film originale in uscita La squadra di riscatto.

Nel nuovo documentario, Netflix cercherà di trasportare gli spettatori indietro nel tempo al 2008, quando la squadra di basket maschile olimpica degli Stati Uniti ha fatto una corsa per l’oro olimpico dopo aver perso la gloria quattro anni prima alle Olimpiadi del 2004.

Il nuovo documentario porterà ai fan filmati olimpici senza precedenti e materiali dietro le quinte per fornire uno sguardo accattivante al team building e alle riflessioni dei fuoriclasse e degli allenatori che hanno stabilito il nuovo standard per il basket americano.

La data di rilascio del team di riscatto

Come confermato da Netflix, La squadra di riscatto sarà disponibile per lo streaming a partire da venerdì 7 ottobre 2023, esclusivamente su Netflix. Come la maggior parte degli originali Netflix, La squadra di riscatto uscirà alle 3:00 ET / 12:00 PT, rendendolo un orologio perfetto per chi cerca qualcosa di nuovo per godersi quel fine settimana su Netflix.

Di cosa tratta il team di riscatto?

La squadra di riscatto racconterà la storia della squadra di basket maschile delle Olimpiadi degli Stati Uniti del 2008 e della loro richiesta di riscattarsi dopo la sconfitta alle Olimpiadi del 2004 ad Atene.

Ecco come Netflix descrive ufficialmente il suo prossimo documentario tramite la sinossi ufficiale del documentario:

Utilizzando filmati olimpici senza precedenti e materiale dietro le quinte, The Redeem Team racconta la storia della ricerca dell’oro della squadra di basket maschile olimpica degli Stati Uniti ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 dopo la prestazione scioccante della squadra precedente quattro anni prima ad Atene. Il documentario offre un affascinante ritratto del team building e presenta interviste approfondite con atleti e allenatori da Dwyane Wade e LeBron James a Mike “Coach K” Krzyzewski, che riflettono su come The Redeem Team ha stabilito un nuovo standard per il basket americano.

Chi era in The Redeem Team?

The Redeem Team è il nome associato alla squadra di basket maschile olimpica degli Stati Uniti del 2008 che comprendeva Camelo Anthony, Kobe Bryant, LeBron James e altri migliori giocatori della NBA. La squadra era composta dai seguenti 12 giocatori:

Carmelo Anthony dei Denver Nuggets

Carlos Boozer degli Utah Jazz

Chris Bosh dei Toronto Raptors

Kobe Bryant dei Los Angeles Lakers

Dwight Howard degli Orlando Magic

LeBron James dei Cleveland Cavaliers

Jason Kidd dei Dallas Mavericks

Chris Paul dei New Orleans Hornets

Tayshaun Prince dei Detroit Pistons

Michael Redd dei Milwaukee Bucks

Dwyane Wade dei Miami Heat

Deron Williams degli Utah Jazz

La squadra di calibro All-Star era guidata dall’allenatore Mike Krzyzewski, dall’amministratore delegato Jerry Colangelo e dagli assistenti allenatori Jim Boeheim, Mike D’Antoni e Nate McMillan. Sheldon Bruns si è unito alla squadra come medico di squadra con Keith Jones e Casey Smith che li hanno accompagnati come preparatori atletici ufficiali della squadra.

Il trailer della squadra di riscatto

Se sei ansioso di vedere cosa ha in serbo Netflix per il suo prossimo documentario, puoi dare un’occhiata al trailer ufficiale di La squadra di riscatto sotto:

Netflix ha anche offerto ai fan una prima occhiata al documentario, rilasciando un clop esclusivo durante l’evento globale dei fan di Tudum che puoi controllare di seguito:

Non perdere La squadra di riscatto quando arriverà su Netflix venerdì 7 ottobre!