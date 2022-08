Data di uscita, sinossi, trailer e altro di I Used to Be Famous

Secondo Variety, un nuovo film britannico arriverà su Netflix questo autunno, uno dei primi della serie UK Original Slate dello streamer. Il film in uscita, Ero famosoarriverà sui grandi schermi in alcune sale cinematografiche del Regno Unito a partire dal 9 settembre prima del suo debutto su Netflix.

La commedia drammatica è il debutto alla regia di Eddie Sternberg, secondo il notiziario. Ha anche scritto la sceneggiatura con Zak Klein. Collie McCarthy è il produttore.

La produzione Netflix sembra e suona così commovente. Ecco cosa sappiamo del film prima della sua uscita.

Data di uscita di I Used to Be Famous

Ero famoso uscirà venerdì 16 settembre su Netflix. Le nuove versioni iniziano lo streaming sulla piattaforma alle 00:00 PT / 3:00 ET.

Sinossi Ero famoso

La storia segue Vince, un membro di quella che era la boy band più in voga in circolazione. Ma ora, la tormentata ex popstar è sola e disperata. Il suo sogno è tornare. E così inizia ad esibirsi per le strade di Peckham, un quartiere popolare e culturalmente diversificato nel sud-est di Londra, con la speranza che qualcuno lo ascolti.

Finisce per fare una jam improvvisata con Stevie, un giovane batterista autistico con un incredibile dono per il ritmo. La loro sessione innesca un’inaspettata amicizia tra i due musicisti incompresi. Insieme, formano un legame unico attraverso il potere della musica.

I usato per essere famoso cast

Ed Skrein nel ruolo di Vince

Leo Long come Stevie

Eleanor Matsuura nel ruolo di Ambra

Stanley Morgan

Eoin Macken

Lorena Ashbourne

Trailer di I usato per essere famoso

Il trailer ufficiale ci dà uno sguardo alle lotte di Vince per emergere di nuovo nel settore, al modo in cui lui e Stevie si collegano e forse all’apprendimento della lezione tra ciò che è più importante: l’amicizia o la fama.

Una volta ero foto famose

Ero famoso debutterà venerdì 16 settembre su Netflix.