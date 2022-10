Data di uscita, sinossi, storia vera, trailer e altro di Killer Sally

Una nuova docuserie true crime chiamata L’assassino Sally sbarca su Netflix questo novembre e abbiamo creato una guida di tutto ciò che devi sapere sull’imminente rilascio di seguito!

L’assassino Sally è stato diretto dalla pluripremiata regista Nanette Burstein e prodotto da Traci Carlson, Robert Yapkowitz e Richard Peete di Neighborhood Watch. Burstein è noto soprattutto per aver co-diretto il documentario candidato all’Oscar Sulle corde e dirigendo le docuserie nominate agli Emmy Hillary.

Uccisore sortita si unirà alla vasta libreria di Netflix di docuserie sul vero crimine, tra cui Cattura assassini, Sono un assassinoil Cconversazioni con un killer serie, Mantieni dolcezza: prega e obbedisci e Misteri irrisolti.

Continua a leggere per scoprire la data di uscita e molto altro ancora!

Segna il tuo calendario e cancella il tuo programma perché la vera docuserie sul crimine arriverà su Netflix mercoledì 2 novembre 2022! Come sempre, puoi aspettarti che la serie scenda alle 00:00 PT/3:00 ET. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai guardando un rilascio alle 2:00 CT del 2 novembre.

La serie esamina e indaga sul crimine più famoso del bodybuilding che coinvolge il matrimonio roccioso di una coppia di bodybuilding e il raccapricciante omicidio del marito il giorno di San Valentino nel 1995. Approfondisce anche se la morte di suo marito da parte della moglie sia stata premeditata o per legittima difesa. Le docuserie conterranno anche interviste con la moglie, gli amici, la famiglia e le persone coinvolte nel caso.

Ecco la vera storia dietro la serie tramite Netflix Media Center:

Il giorno di San Valentino del 1995, il campione nazionale di bodybuilding, Ray McNeil, stava soffocando la moglie bodybuilder, Sally, quando afferrò una pistola e gli sparò a morte due volte. Con una storia documentata di abusi domestici, Sally ha affermato che si trattava di autodifesa, una decisione di una frazione di secondo per salvarle la vita. L’accusa ha sostenuto che si trattava di un omicidio premeditato, la vendetta di una moglie gelosa e aggressiva. La chiamavano “teppista”, “bullo”, “mostro”. I media l’hanno definita la “sposa muscolosa” e la “principessa pompata”. Sally dice di aver trascorso la sua vita facendo tutto il necessario per sopravvivere, intrappolata in un ciclo di violenza iniziato durante l’infanzia e terminato con la morte di Ray.