Data di uscita, ora e durata del nuovo film d’azione coreano

A che data e ora uscirà il nuovo film d’azione sudcoreano Seoul Vibe e dove i fan possono trasmettere in streaming il nuovo film online?

Dopo la delusione di Carter, Netflix spera di riprendersi con un altro film d’azione dalla Corea del Sud; atmosfera di Seul.

Se il trailer è qualcosa su cui basarsi, il nuovo film è destinato a essere una corsa adrenalinica per i fan delle auto classiche, della Corea degli anni ’80 e delle canzoni nostalgiche allo stesso modo.

Quindi, di cosa parla Seoul Vibe, quando uscirà per lo streaming OTT e quanto durerà il film?

Di cosa parla Seoul Vibe?

Seoul Vibe è un film d’azione sudcoreano in uscita dal regista Moon Hyun-sung, con Yoo Ah-in, Go Kyung-pyo, Lee Kyu-hyung, Park Ju-hyun, Ong Seong-wu e molti altri fantastici attori.

Il film è ambientato durante i Giochi Olimpici di Seoul del 1988, dove si svolge un inseguimento in auto per le strade trafficate della capitale sudcoreana.

Coinvolto nell’inseguimento è il Sanggye Supreme Team, una squadra di baby driver, che viene coinvolta in un’indagine sull’inseguimento e sull’operazione VIP sui fondi neri che è in qualche modo collegata all’inseguimento ad alta velocità.

“L’entusiasmo mondiale sta aumentando a Seoul nei giorni precedenti l’apertura delle Olimpiadi estive del 1988. La moda è vecchia scuola, la musica è sentimentale e le corse sono le migliori al mondo. I piloti del Sanggye-dong Supreme Team ricevono un’offerta che non possono rifiutare e si ritrovano coinvolti in un’indagine sui fondi neri dei VIP”. – Seoul Vibe, tramite Netflix.

Il team di piloti deve gareggiare l’uno contro l’altro, le bande rivali, il governo e il tempo stesso per scoprire la corruzione dietro questa operazione: possono continuare a girare mentre la posta in gioco aumenta ad ogni gara?

“È un film d’azione divertente e senza cervello. Non trasmette un messaggio profondo al pubblico, ma mostra alcuni degli elementi storici importanti dell’epoca”. – Yoo Ah-in, tramite Korea Herald.

Seoul Vibe: data e ora di uscita in streaming OTT

Seoul Vibe è attualmente in programma per il rilascio per lo streaming OTT tramite la piattaforma Netflix venerdì 26 agosto.

La maggior parte dei contenuti sudcoreani su Netflix va in onda come una serie in simulcast, motivo per cui il genere rimane una delle uniche vie di contenuto sulla piattaforma a non essere pubblicate nella consueta finestra delle 12:00 PT.

La buona notizia è che, essendo Seoul Vibe una produzione originale Netflix, il film tornerà in questa tipica finestra di anteprima, che sarà resa disponibile dai seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 00:00

Ora orientale – 03:00

Ora britannica – 8:00

Ora europea – 9:00

Ora dell’India – 12:30

Ora delle Filippine – 15:00

Ora della Corea del Sud – 16:00

Ora centrale dell’Australia – 16:30

Seoul Vibe ha un’autonomia segnalata di 2 ore e 20 minuti.

Parlando tramite The Korea Times, l’attore protagonista Ah-in ha descritto Seoul Vibe come il prossimo passo nella produzione del film d’azione. “È stato creativamente e tecnicamente impegnativo. Credo che questo film alzi l’asticella in termini di regia, che si tratti delle idee per la storia, degli effetti, dell’aspetto e dell’ambiente. Non sono sicuro di come possa essere percepito il film, ma ci è voluto molto duro lavoro e sono orgoglioso di far parte di questo film emozionante”.

Il regista Hyun-sung ha spiegato come “Per la Corea, il 1988 è un’era in cui esistevano entrambi i lati chiari e quelli oscuri. Volevo creare una storia ambientata in quel periodo interessante”.

L’attore Go Kyung-pyo ha aggiunto come il nuovo film fosse correlato alla sua famosa serie, 1988: “Il dramma mostrava più un lato lirico del 1988. Questo film ha raccolto una sfida e mostra un lato più dinamico mescolando le tendenze attuali con la tendenza al volta.”

Di Tom Llewellyn

