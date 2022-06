Data di uscita, ora e conteggio degli episodi per il nuovo anime di Netflix

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla nuova serie anime di Netflix Spriggan, inclusi data di uscita, ora, trama, conteggio degli episodi e cast.

L’8 giugno 2022, l’animazione è stata al centro dell’evento Geeked Week di Netflix in cui sono state condivise nuove informazioni, trailer e anteprime sui prossimi titoli animati del gigante dello streaming.

Tuttavia, la piattaforma non stava aspettando fino a Geeked Week per condividere l’ultimo trailer di Spriggan; probabilmente uno dei titoli animati più attesi di Netflix nel 2022.

In questo articolo, analizziamo tutto ciò che devi sapere sulla serie anime di Spriggan, inclusa la data di uscita, l’ora, la trama e il cast vocale per l’imminente avventura di fantascienza militare di Netflix.

Di cosa parla la prossima serie anime di Spriggan?

La serie anime Spriggan è un adattamento di un manga di Hiroshi Takashige serializzato dal 1991 al 1996 in Giappone.

A Spriggan, un’antica civiltà un tempo governava la Terra con una conoscenza e una tecnologia che superano di gran lunga quelle del mondo moderno di oggi; rendendo le loro reliquie estremamente potenti, ma anche molto ben nascoste.

“Mentre le reti di comunicazione ad alta velocità coprono il globo e gli occhi scrutatori dei satelliti sono in grado di svelare tutti i segreti, gli eserciti di grandi nazioni si scontrano mentre cercano di scoprire e ricercare questi artefatti, che possiedono un ‘potere’ insondabile.” – Trailer YouTube di Netflix.

Tuttavia, un’organizzazione nota come ARCAM, sta cercando di mantenere quelle reliquie nascoste da questi superpoteri militari… i loro agenti delle forze speciali sono conosciuti come Striker o più comunemente, Spriggans.

“Il leggendario fumetto che ha preso d’assalto gli anni ’90 è stato vividamente reinventato in animazione 2D e 3D CG! Rinato dopo oltre 30 anni, vivi un’autentica serie di avventure piene di intense scene d’azione e l’amore per le antiche civiltà! – Trailer YouTube di Netflix.

Dopo l’uscita del manga negli anni ’90, un lungometraggio è stato prodotto da Studio 4°C e distribuito da Toho Animation nel 1998. Secondo quanto riferito, il film ha incassato circa 350 milioni di yen al botteghino giapponese (circa 2,5 milioni di dollari in denaro di oggi ) ed è stato seguito da un videogioco chiamato Spriggan: Lunar Verse nel 1999.

Come confermato nel recente teaser trailer, la serie anime di Spriggan uscirà in tutto il mondo tramite la piattaforma di streaming Netflix sabato 18 giugno.

La prima stagione del riavvio di Spriggan sarà composta da sei episodi totali, con la pagina del titolo di MyAnimeList che etichetta ogni episodio come una durata di circa 45 minuti.

Per fortuna, l’anime Spriggan non dovrà rimanere nella prigione di Netflix per settimane, con tutti e sei gli episodi che usciranno il 18 giugno.

In conformità con il tipico rilascio di nuovi contenuti, a parte i K-dramas settimanali in simulcast, Spriggan sarà presentato in anteprima nei seguenti orari in tutto il mondo:

Ora del Pacifico: 00:00 PDT

Ora orientale: 3 AM EDT

Ora britannica: 8 AM BST

Ora europea: 9:00 CEST

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora delle Filippine: 15:00 PHT

Ora del Giappone: 16:00 JST

Ora dell’Australia: 16:30 ACST

Chi fa parte del cast vocale e dello staff di produzione?

La prossima serie anime di Spriggan è prodotta da David Production e diretta da Hiroshi Kobayashi.

David Production è uno studio di animazione con sede a Tokyo che ha già lavorato a film del calibro di Le bizzarre avventure di JoJo (incluso lo spin-off This Spoke Kishibi Rohan), Cells at Work e Fire Force; così come Ensemble Stars, 2.43 Seiin High School Boys Volleyball Team e Planetarian.

Hiroshi Kobayashi farà il suo debutto alla regia con Spriggan, avendo già lavorato a Kill La Kill, Dororo, Carole & Tuesday, Mob Psycho 100 e Saga of Taya the Evil.

Hiroshi Seko (Attack on Titan, Dorohedoro) si occupa della composizione della serie, con il character design di Shūhei Handa (One Punch Man: Wanpanman) e Taisei Iwasaki (Belle: Il drago e la principessa lentigginosa) che compongono la musica.

Al momento in cui scrivo, è stato rivelato che i seguenti doppiatori fanno parte della serie anime di Spriggan:

Chiaki Kobayashi nel ruolo di Yu Ominae

Yohei Azakami nel ruolo di Jean Jacquemonde

Kenji Hamada nel ruolo del capo Yamamoto

Mariya Ise nel ruolo di Yoshino Somei

Ken Narita nel ruolo di Koichi Moroha

Ayumu Murase nel ruolo del colonnello McDougal

Yoshimasa Hosoya nel ruolo di Iwao Akatsuki

Ryota Takeuchi nel ruolo di Larry Markson

Akio Ohtsuka nel ruolo di Steve H. Foster

Tetsu Inada come Bo Brantz

Takehito Koyasu come Mirage

Mitsuho Kambe nel ruolo di Rie Yamabishi

Takayuki Sugo nel ruolo di Bowman

Saori Hayami nel ruolo del tenente colonnello Maria Clemente

Dove leggere la serie manga originale in inglese

Il manga Spriggan originale è stato pubblicato per la prima volta da Viz Media con il titolo “Striker” dal 1998 al 1999, ma l’uscita in inglese della serie è stata purtroppo annullata a causa della mancanza di interesse da parte del mercato nordamericano, probabilmente perché gli Stati Uniti sono gli antagonisti in la serie.

Per fortuna, Seven Seas Entertainment ha rivisto il manga per un’uscita internazionale in inglese, in conformità con la premiere della prossima serie anime di Netflix.

Al 17 giugno, un solo volume del manga Spriggan è stato pubblicato da Seven Seas in inglese, ed è limitato alle sole copie digitali: le versioni fisiche verranno lanciate il 16 agosto 2022 e il volume 2 uscirà a novembre entro quest’anno.

I fan possono acquistare copie digitali dell’unico volume manga disponibile da Amazon, Bookwalker, Google Play, Kobo e Barnes & Noble.

