Data di uscita nelle sale confermata dai produttori dopo molteplici ritardi

Il film d’azione in uscita “RRR” è stato ritardato più volte, ma in quale data uscirà il film nelle sale di tutto il mondo?

Nonostante la chiusura delle sale e i ritardi di innumerevoli progetti, il 2021 è stato un anno incredibile per l’industria cinematografica indiana.

Tuttavia, i fan sono rimasti amaramente delusi quando uno dei film più attesi degli anni “RRR” è stato ritardato più volte a causa della pandemia in corso.

“RRR” è un film d’azione di fantasia molto atteso sui combattenti per la libertà dell’India Alluri Sitarama Raju e Komaram Bheem, con i suoi tre trailer teaser che ottengono oltre 140 milioni di visualizzazioni su YouTube!

Per fortuna, il team di produzione di RRR ha recentemente confermato la data di uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Ramaraju For Bheem – Trailer introduttivo di Bheem – RRR

RRR ritardato più volte a causa di COVID

Inizialmente il film RRR doveva essere presentato in anteprima il 30 luglio 2020, prima di essere posticipato a causa della pandemia di coronavirus in corso fino al 13 ottobre e poi al 7 gennaio 2022.

A metà dicembre è iniziata a circolare una nuova ondata di voci sui social media secondo cui il film potrebbe essere nuovamente posticipato. Ciò è stato accennato per la prima volta da Telugu Bulletin, che ha riferito che si stava accumulando pressione sui distributori per ritardare il debutto nelle sale a causa delle restrizioni in corso per i cinema del Maharashtran.

Pinkvilla avrebbe quindi contattato il produttore di RRR DVV Danayya, che ha risposto semplicemente affermando “No, no rimandare”. Sfortunatamente, è stato poi confermato il 1° gennaio che la RRR era stata ritardata “indefinitamente” a causa dell’aumento dei casi di Omicron a livello nazionale.

Annunciando il ritardo sui social media, la pagina Twitter ufficiale di RRR condividerà una dichiarazione del team di produzione. Il post affermava che “tenendo presente il migliore interesse di tutte le parti coinvolte, siamo costretti a posticipare il nostro film”.

“Nonostante i nostri incessanti sforzi, alcune situazioni sono al di fuori del nostro controllo. Poiché molti stati indiani stanno chiudendo i cinema, non ci resta altra scelta che chiederti di mantenere la tua eccitazione”. – Pagina Twitter del film RRR.

Il post si concludeva affermando che “Abbiamo promesso di riportare The Glory of Indian Cinema e al momento giusto, lo faremo”.

Sguardo RRR | trailer

Confermata la data di uscita nelle sale di RRR

Il 21 gennaio 2022, la pagina Twitter ufficiale di RRR ha condiviso un comunicato stampa relativo alla prima teatrale, confermando che era stata fissata una data per il 18 marzo 2022.

Tuttavia, la dichiarazione affermava anche che ciò dipende dal fatto che i teatri nazionali possano operare a pieno regime.

Secondo il post sui social media, se i cinema stanno ancora riscontrando problemi relativi alle restrizioni relative al COVID, RRR sarà invece presentato in anteprima il 28 aprile 2022.

Netflix si aggiudica i diritti di streaming

Secondo quanto riferito, i diritti di streaming digitale per RRR sono stati acquisiti da Zee5, Star India e Netflix.

Questo è stato segnalato per la prima volta sui social media, prima di essere confermato da Zee5 in un recente post sul blog in cui si affermava che “dopo la sua corsa nelle sale, il film sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma OTT”.

Secondo il post, i diritti sono stati acquistati per un enorme crore di Rs 300 (circa $ 40 milioni), ma riguardano solo il doppiaggio hindi; con Star India che acquisisce il diritto a varie altre lingue nazionali.

A livello internazionale, il film uscirà anche su Netflix in varie lingue tra cui hindi, inglese e spagnolo – vedi sotto per maggiori informazioni sul doppiaggio.

Una data di uscita digitale rimane non confermata, ma in un evento di lancio a dicembre, il produttore Jayantilal Gada avrebbe affermato che il film sarebbe uscito per lo streaming solo da 75 a 90 giorni dopo il debutto nelle sale.

“Siamo fiduciosi che le persone vorranno sperimentare questo nelle sale cinematografiche per molto tempo. Non opteremo per una premiere di 30 giorni”. – Jayantilal Gada, via Bollywood Hungama.

Poster di Ajay Devgn Motion – Trailer del film RRR

Incontra il cast di RRR

Al momento in cui scrivo, i seguenti membri del cast sono stati confermati per il prossimo progetto:

NT Rama Rao Jr. come Komaram Bheem

Ram Charan nel ruolo di Alluri Sitarama Raju

Alia Bhatt nel ruolo di Sita

Olivia Morris nel ruolo di Jennifer Scott

Ray Stevenson nel ruolo di Scott

Alison Doody nel ruolo di Lady Scott

Samutirakani

Spandan Chaturvedi nel ruolo della giovane Sita

Chatrapati Sekhar

Mark Bennington nel ruolo di Cunningham

R. Bhakti Klein come DSP Philip Green

Ajay Devgn (apparizione cameo)

Shriya Saran (apparizione cameo)

Ci aspettiamo che più personaggi e artisti vengano aggiunti all’elenco ufficiale del cast in vista della prima teatrale.

Ascolta la colonna sonora ufficiale

La colonna sonora di RRR è composta e prodotta da MM Keeravani, con la musica venduta a Lahari Music e T-Series per un record di 25 Crore (circa $ 3,3 milioni).

L’ultimo singolo della colonna sonora ufficiale è stato recentemente pubblicato online, Janani/Uyire, etichettato come “Soul Anthem”.

L’elenco completo dei brani è il seguente, con i brani disponibili tramite i canali YouTube di Lahari Music e T-Series.

Dosti – Vedala Hemachandra, 5:40 (Telugu)

Naatu Naatu – Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, 3:34 (Telugu)

Janani – MM Keeravaani e coro, 3:09 (Telugu)

Natpu – Anirudh Ravichandar, 5:40 (Tamil)

Naathu Koothu – Rahul Sipligunj e Yazin Nizar, 3:34 (Tamil)

Uyire – Maragadhamani e coro, 3:09 (Tamil)

Dosti – Amit Trivedi, 5:40 (Hindi)

Naacho Naacho – Vishal Mishra e Rahul Sipligunj, 3:34 (Hindi)

Janani – MM Kreem e coro, 3:09 (Hindi)

Priyam – Vijay Yesudas, 5:40 (Malayalam)

Karinthol – KS Harisankar e Yazin Nizar, 3:34 (Malayalam)

Janani – Maragadhamani e coro, 3:09 (Malayalam)

Dosti – Yazin Nizar, 5:40 (Kannada)

Haali Naatu – Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, 3:34 (Kannada)

Janani – MM Keeravaani e coro, 3:09 (Kannada)

Spiegazione delle lingue di doppiaggio

Secondo le fonti, il film RRR uscirà (nelle sale e in digitale) in telugu, tamil, hindi, kannada e malayalam.

Netflix ha anche acquisito i diritti di streaming per il film in hindi, inglese, portoghese, spagnolo, turco e coreano.

Luoghi di produzione e riprese

Le riprese principali sono iniziate in patria a Hyderabad, prima di dirigersi a Vadodara e Pune.

La produzione si sarebbe quindi diretta in tutto il mondo in Bulgaria; tuttavia, la pandemia di coronavirus avrebbe poi devastato le riprese.

Dopo numerosi ritardi temporanei, la produzione ha ricevuto un permesso speciale dal governo dell’Andhra Pradesh per riprendere le riprese.

Il programma finale è stato spostato in Ucraina, che si è concluso il 18 agosto 2021.

‘Spiegazione del significato di RRR’



In telugu, il titolo ampliato di RRR è Rudram Ranam e in tamil si chiama Ratthham Ranam Rowthiram. In Kannada, il nome completo del film è Rudra Rana Rudhira (tutti tradotti in Rabbia, guerra, sangue), e Rivolta ruggito in hindi.

Questo articolo verrà aggiornato non appena verranno rivelate ulteriori informazioni sulla data di rilascio e lo streaming per RRR.

