Data di uscita e primo sguardo della stagione 3 di Dragon’s Blood

La seconda stagione di Dota: Sangue di drago è stato rilasciato solo a gennaio 2022 su Netflix, ma il team dietro la serie di successo ha fatto gli straordinari per portare i fan il terzo capitolo dell’epica fantasy animata per adulti sui nostri schermi il prima possibile. Durante la celebrazione della Geeked Week 2022 di Netflix, i produttori hanno confermato che…Dota: Sangue di drago stagione 3 arriverà su Netflix nel 2022!

La serie animata è basata sul gioco di successo Valve, Dota 2. Sebbene non si sappia molto sulla trama della terza stagione, la sinossi generale della serie, fornita dal Media Center di Netflix, recita:

“La travolgente serie fantasy racconta la storia di Davion, un famoso Dragon Knight dedito a cancellare il flagello dalla faccia del mondo. In seguito agli incontri con un potente e antico eldwurm e con la nobile principessa Mirana in una missione segreta tutta sua, Davion viene coinvolto in eventi molto più grandi di quanto avrebbe mai potuto immaginare.